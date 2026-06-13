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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن بي واي دي سيل 6 موديل 2027 الجديدة

السيارة بي واي دي سيل 6
السيارة بي واي دي سيل 6
صبري طلبه

تمكنت بي واي دي خلال السنوات الأخيرة من تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية بفضل التوسع المستمر في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، مستفيدة من التطور التقني الذي تقدمه في أنظمة الدفع والطاقة.

وتأتي سيل 6 موديل 2027، من بين الطرازات التي تندرج ضمن الفئات الحديثة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان متوسطة الحجم، مع اعتمادها على منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي تجمع بين المحرك التقليدي والمحرك الكهربائي.

السيارة بي واي دي سيل 6

تصميم بي واي دي سيل 6

يبلغ طول السيارة بي واي دي سيل 6 نحو 4.830 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.875 متر، بينما يبلغ ارتفاعها 1.495 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.790 متر، كما توفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 491 لترًا، وتأتي السيارة كذلك بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED إلى جانب إضاءة نهارية حديثة، فيما تعتمد على عجلات قياس 16 بوصة.

السيارة بي واي دي سيل 6

محرك وأداء بي واي دي سيل 6

تعتمد سيل 6 موديل 2027 على نظام هايبرد يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات ومحرك كهربائي، ويولد المحرك التقليدي قوة تبلغ 94 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 120 نيوتن متر، بينما ينتج المحرك الكهربائي قوة تصل إلى 161 حصانًا وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، لتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 174 حصانًا.

وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متغير إلكترونيًا من نوع E-CVT، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترًا في الساعة، كما تحتاج السيارة إلى 8.8 ثانية للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

السيارة بي واي دي سيل 6

وتسجل السيارة معدل استهلاك يبلغ 35.1 كيلومترًا لكل لتر، وزُودت بخزان وقود سعة 65 لترًا، وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 11.75 كيلوواط ساعة، تسمح لها بالسير لمسافة تصل إلى 65 كيلومترًا بالطاقة الكهربائية فقط، أما المدى الإجمالي للقيادة فيبلغ نحو 1100 كيلومتر.

تجهيزات بي واي دي سيل 6

تضم بي واي دي سيل 6 شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.8 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبشاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، إلى جانب نظام صوتي، وبمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقعد كهربائي، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

السيارة بي واي دي سيل 6

وتتضمن بي واي دي سيل 6 مجموعة من أنظمة الأمان الأساسية، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، مثبت سرعة وحساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، وعددًا من الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية لكل من السائق والراكب الأمامي.

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