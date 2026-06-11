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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الأداء العالي.. ماكلارين 750S "سبايدر" بقدرات استثنائية

ماكلارين 750 S سبايدر
ماكلارين 750 S سبايدر
صبري طلبه

تعد ماكلارين 750 S سبايدر واحدة من أبرز السيارات الرياضية الخارقة، والتي تنطلق من قبل العلامة البريطانية الشهيرة، حيث صُممت لتوفير مستويات عالية من الاستجابة والديناميكية، إلى جانب الأداء الخارق من ناحية التسارع والانطلاق.

أرقام الأداء والتسارع

تكشف الأرقام عن القدرات الكبيرة التي تتمتع بها ماكلارين 750S سبايدر، إذ تستطيع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 332 كيلومترًا في الساعة، كما تحتاج السيارة إلى 2.8 ثانية فقط للانطلاق من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة.

 ماكلارين 750 S سبايدر

محرك V8 مزدوج التيربو 

زودت السيارة بمحرك بنزين سعة 4.0 لتر من 8 أسطوانات على شكل V بشاحني تيربو، وتصل القوة القصوى إلى 740 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 800 نيوتن متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، ورغم تركيز السيارة على الأداء، فإنها تقدم معدل استهلاك وقود يبلغ 9.1 كيلومتر لكل لتر، كما زودت بخزان وقود سعة 72 لترًا.

أبعاد ماكلارين 750 S سبايدر

تعتمد ماكلارين 750S  سبايدر على هيكل منخفض الارتفاع، ويبلغ طول السيارة 4,569 ملم، في حين يصل عرضها إلى 1,930 ملم، مع ارتفاع لا يتجاوز 1,196 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,670 ملم.

 ماكلارين 750 S سبايدر

مقصورة وتجهيزات ماكلارين 750 S سبايدر

حصلت المقصورة على مجموعة من التجهيزات التقنية التي تواكب طبيعة السيارة المتطورة، حيث تتوفر شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم نظام آبل كاربلاي، ما يتيح سهولة ربط الهواتف الذكية والوصول إلى التطبيقات المختلفة،  كما تضم السيارة نظامًا صوتيًا يتكون من 12 سماعة، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

 ماكلارين 750 S سبايدر

لم تقتصر تجهيزات السيارة على عناصر الأداء فقط، بل شملت مجموعة من التقنيات، حيث تضم ماكلارين 750S سبايدر نظام تكييف هواء متطور، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما زودت السيارة بوسائد هوائية وأنظمة أمان أساسية، فرامل بنظام مانع الانغلاق، والثبات الالكتروني، مثبت سرعة تكيفي، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار.

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