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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم الهاتشباك الرياضي.. ماذا تقدم تويوتا كورولا XSE؟

تويوتا كورولا XSE
تويوتا كورولا XSE
صبري طلبه

توصل تويوتا كورولا XSE من تواجدها عالميًا في فئة الهاتشباك الرياضية، والتي تجمع بين الطابع العصري، إلى جانب التقنيات الحديثة، تتضمن وسائل الرفاهية ودعم قائد المركبة، بالإضافة إلى تجهيزات الحماية.

أبعاد تويوتا كورولا XSE

تعتمد السيارة تويوتا كورولا XSE على هيكل مدمج من فئة الهاتشباك، ويبلغ طول السيارة 4.369 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.791 متر وارتفاعها إلى 1.450 متر، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2.639 متر. 

تويوتا كورولا XSE

كما يبلغ وزن السيارة 1388 كيلوجرامًا، فيما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 504 لترات، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى إضاءة نهارية، وجنوط رياضية.

محرك تويوتا كورولا XSE

تستند تويوتا كورولا XSE إلى محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يعمل على إنتاج قوة تصل إلى 169 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 205 نيوتن متر. 

تويوتا كورولا XSE

وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 14.9 كيلومترًا لكل لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 50 لترًا.

تجهيزات تويوتا كورولا XSE

حصلت كورولا XSE على مجموعة من التجهيزات التقنية وتأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، ونظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا كورولا XSE

زودت السيارة بمجموعة من الأنظمة الإلكترونية للحماية ومساعدة السائق، وتشمل التجهيزات نظام تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي، وأنظمة مراقبة المسار التي تشمل التحذير عند الخروج من الحارة المرورية ومساعد البقاء داخل المسار، بالإضافة إلى مراقبة النقاط العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية. 

وتضم كورولا XSE المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح ونظام التحكم في الجر، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، وبحساسات ركن خلفية، إلى جانب عدد من الوسائد الهوائية ومساعد صعود المرتفعات.

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