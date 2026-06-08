السيدان الروسية الفاخرة.. أوروس تطلق سينات 900 بملامح صينية

دخلت علامة أوروس الروسية ، مرحلة جديدة من تطوير سياراتها الفاخرة مع الكشف عن طراز سينات 900، الذي يمثل امتداداً لسيارات السيدان كبيرة الحجم الموجهة لفئة السيارات الفاخرة.

ويستند طراز أوروس سينات 900 بشكل كبير إلى قاعدة هونشي H9 الصينية، وبدأ تصنيع السيارة داخل منشأة صناعية في مدينة سانت بطرسبورج الروسية العريقة.

أوروس سينات 900

محرك أوروس سينات 900

تعتمد أوروس سينات 900 على محرك V6 مزود بشاحن توربيني بسعة 3.0 لتر، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 326 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر.

أوروس سينات 900

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي قياسي، وبهذه القدرات الفنية تستطيع التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.5 ثانية.

أوروس سينات 900

تصميم أوروس سينات 900

تحمل سينات 900 هوية تصميمية تعكس الطابع الرسمي لسيارات السيدان الفاخرة، مع واجهة أمامية بارزة تتسم بملامح حادة، وتأتي المصابيح الأمامية بتصميم عصري ويتسم بالشراسة، في حين تهيمن شبكة التهوية الأمامية الكبيرة على مقدمة السيارة مع خطوط طولية تعزز الإحساس بالفخامة، مع الاستناد على جنوط رياضية.

أوروس سينات 900

مقصورة أوروس سينات 900

تقدم أوروس سينات 900 مقصورة تعتمد على مزيج من التقنيات الحديثة وعناصر الرفاهية، وتضم المقصورة شاشة معلومات تعمل باللمس إلى جانب شاشة إضافية مخصصة لمساعدة السائق، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى فتحة سقف، ومقاعد كهربائية قابلة للتعديل، إلى جانب طاولة متحركة مخصصة للركاب في الخلف، ونظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق.

أوروس سينات 900

أسعار أوروس سينات 900 في السوق الروسي

تطرح أوروس سيارتها الجديدة سينات 900 في السوق الروسي بسعر يبدأ من 12 مليون روبل، ويصل إلى 12.5 مليون روبل حسب الفئة والتجهيزات.