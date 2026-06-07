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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جي إيه سي إمباو 2026 في السوق السعودي

جي ايه سي إمباو 2026
جي ايه سي إمباو 2026
صبري طلبه

تقدم جي إيه سي الصينية الكثير من إصداراتها المتنوعة في السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب التجهيزات وعناصر التصميم ومنها فئة السيدان التي تضم النسخة إمباو موديل 2026.

أداء جي ايه سي إمباو 2026

تعتمد جي ايه سي إمباو 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد المحرك قوة تصل إلى 170 حصاناً، فيما يبلغ عزم الدوران 270 نيوتن متر، وترتبط المنظومة الميكانيكية بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

تحقق جي ايه سي إمباو 2026 معدل استهلاك وقود يبلغ 18.9 كيلومتر لكل لتر، كما تأتي السيارة بخزان وقود سعة 47 لتراً، وتستطيع الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.95 ثانية. 

تجهيزات جي ايه سي إمباو 2026

تحتوي جي ايه سي إمباو 2026 على مجموعة من الأنظمة المساعدة أثناء القيادة، وتشمل التجهيزات نظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، فضلاً عن مساعد صعود المرتفعات، كما تأتي السيارة مزودة بمنظومة وسائد هوائية لتعزيز الحماية للركاب.

جي ايه سي إمباو 2026

كما تدعم السيارة أنظمة مراقبة المسار التي تشمل التحذير عند الخروج من المسار والمساعدة على البقاء داخله، إلى جانب حساسات الركن والكاميرات، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر.

وتضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية منها شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بالمقاس نفسه، كما تتوفر خاصية آبل كاربلاي لربط الهواتف الذكية بالنظام الترفيهي، بالإضافة إلى مقعد سائق كهربائي.

جي ايه سي إمباو 2026

وتحصل السيارة على نظام تكييف أوتوماتيكي، بينما يأتي المقود مكسواً بالجلد ومتعدد الوظائف للتحكم بعدد من الأنظمة دون الحاجة إلى رفع اليدين عنه، بالإضافة إلى نظام صوتي يضم 8 سماعات، ونوافذ كهربائية، إلى جانب قفل مركزي للأبواب.

سعر جي ايه سي إمباو 2026 في السوق السعودي

يبدأ سعر سيارة جي ايه سي امباو 2026 في السعودية من 92.437 ريال.

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