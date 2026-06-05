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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات رياضية زيرو في مصر.. الأولى بأرخص سعر

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، ومنها الفئة الرياضية سواء الكروس أوفر أو الـ SUV، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات رياضية زيرو في السوق المصري
 

جاك S2

جاك S2

دعمت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وبقنيات الدفع الأمامي، وبسعر 759,900.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

زودت السيارة شيري تيجو 7 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح السعر بين 1,000,000 و 1,070,000 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

إم جي RX5 PLUS

قدمت السيارة إم جي RX5 PLUS بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على ضخ قوة قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,525,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تستمد السيارة كيا سبورتاج قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,799,900 و 2,374,900 جنيه.

فورثينج T5

فورثينج T5

تأتي فورثينج T5 بمحرك بنزين سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 197 حصانًا، و285 نيوتن متر، وتقنية الجر الأمامي مع ناقل سرعات أوتوماتيك، ومحرك آخر بقوة 161 حصانًا وبتقنية REEV، وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر، ويتراوح سعر السيارة بين 1,250,000 و 1,490,000 جنيه.

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