معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا جديدا، أعلنت شيري Chery خلال مشاركتها في معرض بكين الدولي للسيارات 2026 عن إطلاق رؤيتها العالمية تحت شعار “من أجل العائلة”، بالتزامن مع الظهور الأول عالميا لسيارتها الجديدة TIGGO V متعددة الاستخدامات.

تسعى شيري من خلال هذه الرؤية إلى الانتقال من مجرد علامة عالمية إلى “مواطن عالمي” يندمج داخل المجتمعات، مستفيدة من خبرة تتجاوز 23 عاما وانتشار في أكثر من 120 دولة، تخدم من خلالها أكثر من 4.5 مليون عائلة، وتستهدف الشركة الوصول إلى 10 ملايين مستخدم من العائلات بحلول عام 2030، عبر شبكة تضم مراكز بحث وتطوير وقواعد إنتاج ووكلاء ومراكز خدمة حول العالم.

تعتمد فلسفة “For Family” على ثلاث ركائز رئيسية: السلامة من خلال تطوير هياكل قوية وأنظمة مساعدة متقدمة للسائق، المساحة عبر تصميمات داخلية مرنة توفر راحة حقيقية للعائلات، والتكنولوجيا من خلال تقديم حلول ذكية تشمل أنظمة هجينة متطورة، وقيادة رقمية متكاملة، وتقنيات حديثة في البطاريات والذكاء الاصطناعي.

وفي ترجمة عملية لهذه الرؤية، كشفت شيري عن TIGGO V، التي تقدم مفهومًا مختلفًا يجمع بين ثلاث فئات في سيارة واحدة: SUV وMPV وPickup، حيث يمكنها التكيف مع احتياجات الاستخدام المختلفة، سواء للقيادة اليومية أو الرحلات أو حتى الأعمال.

تتميز السيارة بثلاثة أنماط تشغيل: في وضع SUV تقدم تصميما قويا وأنظمة أمان متقدمة، مع هيكل عالي الصلابة وإضاءة LED حديثة، أما في وضع MPV، فتوفر مقصورة واسعة بثلاثة صفوف و7 مقاعد، مع إمكانية تحويل المقاعد لوضع النوم، إضافة إلى مساحات تخزين متعددة ونظام تكييف متطور، وفي وضع Pickup، يمكن تعديل الجزء الخلفي لزيادة سعة التحميل أو تجهيز السيارة لمهام خارجية مثل الرحلات والتخييم.

من ناحية الأداء، تعتمد TIGGO V على نظام شيري الهجين المتطور، مع كفاءة استهلاك وقود تصل إلى نحو 6 لترات لكل 100 كم، إلى جانب نظام تعليق متطور وارتفاع مناسب عن الأرض وقدرة على التعامل مع الطرق الوعرة والمياه.

كما تدعم شيري هذا التوجه بمنظومة خدمات متكاملة تركز على تجربة المستخدم، من خلال تقديم حلول ما بعد البيع وخدمات مرنة تلبي احتياجات العملاء في مختلف الأسواق.

بهذا الإطلاق، تؤكد شيري أن مستقبلها لا يقتصر على صناعة السيارات فقط، بل يمتد لتقديم تجربة تنقل متكاملة تضع العائلة في قلب كل ابتكار.