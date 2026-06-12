اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. القومي للأمومة يحمي الأطفال من الاستغلال

يؤكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، التزامه بمواصلة جهوده الوطنية لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي والعمل الذي يهدد صحتهم وسلامتهم ويؤثر في حقهم في التعليم والنمو السليم، وذلك في إطار دوره التنسيقي مع مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تلتزم بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي من خلال التشريعات الوطنية والاستراتيجيات والبرامج التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر، وضمان حصول الأطفال على التعليم والرعاية والخدمات الأساسية.

وأضافت أن مواجهة عمل الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الشركاء، بما في ذلك الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية والتعليمية، من أجل توفير بيئة داعمة للأطفال وأسرهم، وتعزيز الوعي بمخاطر عمل الأطفال وآثاره طويلة المدى.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس شارك في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018–2025)، كما يساهم حاليًا في إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية (2026–2030)، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال وتوفير الحماية والدعم اللازمين للأطفال وأسرهم.

كما شارك المجلس في الاجتماعات التي عقدتها وزارة العمل مع مختلف الأطراف المعنية لمعالجة مشكلة مشاركة الأطفال في حصاد الياسمين بمحافظة الغربية، ونظّم لقاءً تشاوريًا ضم الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والوطنية لبحث آليات الحد من الظاهرة وتعزيز التدخلات الوقائية والحمائية للأطفال.

وفي إطار تطوير آليات الاستجابة للحالات، أشارت رئيسة المجلس إلى أن المجلس أصدر الدليل الإجرائي التشغيلي الموحد لمكافحة عمل الأطفال، بهدف إدارة حالات عمل الأطفال وتحديد مسارات الإحالة والخدمات المناسبة للأطفال وأسرهم، كما نفذ عددًا من ورش العمل والدورات التدريبية لبناء قدرات أعضاء لجان الحماية والعاملين بخط نجدة الطفل على تطبيق هذا الدليل.

وأضافت أن المجلس نفذ عددًا من المبادرات والحملات التوعوية في قرى حصاد الياسمين بمحافظة الغربية، بهدف رفع الوعي بحقوق الطفل ومخاطر عمل الأطفال وأهمية التعليم والحماية.

وفي إطار الجهود الميدانية، تم تدريب المراقبين الليليين والعاملين بالجهات المعنية على رصد حالات عمل الأطفال والإبلاغ عنها، إلى جانب تدريب أعضاء لجان الحماية العامة والفرعية بعدد من المحافظات على آليات التدخل والتعامل مع الحالات.

وفي إطار دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وقّع المجلس بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصري لدعم أسر الأطفال العاملين في جمع الياسمين وأطفال دور الرعاية بمحافظة الغربية، من خلال توفير المساعدات العينية والملابس بالمجان.

ويجدد المجلس القومي للطفولة والأمومة التزامه بمواصلة العمل مع جميع الشركاء من أجل القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، وضمان تمتع كل طفل بحقوقه في الحماية والتعليم والتنمية والحياة الكريمة.