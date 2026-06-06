بعد تحريض أولادها بالدعاء على والدهم.. تحرك عاجل من القومي للطفولة ضد سيدة المقابر| خاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي لأم تطلب من أطفالها الدعاء على والدهم أمام إحدى المقابر بمحافظة الإسكندرية.

قال صبري عثمان رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إن المجلس يبحث مع الجمعية الشريكة بالإسكندرية للوصول إلى الأم التي قامت بهذا الفعل.

وأضاف "عثمان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"بعد الوصول إلى الأم سيتخذ المجلس القومي للطفولة الإجراءات القانونية ضد الأم التي عرضت أطفالها للخطر والألم النفسي.

وتابع رئيس خط نجدة الطفل سوف نقوم بالإطمئنان على صحة الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم النفسي للأطفال، من خلال فرق الحماية المختصة.

وفي أول رد لها على الواقعة، خرجت السيدة في بث مباشر على موقع صدى البلد مؤكدة أن ما حدث جاء على خلفية خلافات مع طليقها الذي يقيم ويعمل في أبوظبي بدولة الإمارات.

تفاصيل واقعة دعاء أطفال على ابيهم بالاسكندرية

وقالت إنها حاولت التواصل معه بعدما علمت أنه طلقها غيابيًا، مطالبة إياه بالتواصل مع أبنائه والاهتمام بهم، إلا أنه رد عليها - بحسب روايتها - قائلاً: "خلي عيالي يعتبروني ميت، يارب ادفنهم بإيدي، يارب يموتوا"، مؤكدة أنها تحتفظ بتسجيلات صوتية تتضمن هذه العبارات.

وأضافت أنها لم تسيء إلى طليقها أو تظلمه، مشيرة إلى أنها تعرضت للكثير من المعاناة بعد انفصالهما، وأنه خانها قبل أن يطلقها دون علمها.

تعبت عشان أولادي

وأوضحت أنها تتحمل بمفردها مسؤولية تربية أبنائها وتوفير احتياجاتهم اليومية، مؤكدة أنها تعمل في أحد الفنادق وتؤدي أعمالًا شاقة، من بينها تنظيف الغرف والحمامات، من أجل الإنفاق عليهم، إلى جانب المساعدات التي تتلقاها من أسرتها.

واتهمت طليقها بالتخلي عن مسؤولياته تجاه أبنائه وعدم الإنفاق عليهم، رغم أنه يتقاضى - على حد قولها - راتبًا شهريًا يصل إلى 80 ألف جنيه، مؤكدة أنه لم يعد يرغب في تحمل أي مسؤولية تجاههم.

وأشارت إلى أن الفيديو تم تصويره داخل مقابر عائلتها، موضحة أنها أرادت من خلاله إيصال رسالة للرأي العام مفادها أن والد الأطفال تخلى عنهم وابتعد عن حياتهم.