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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بيقبض 80 ألف جنيه.. صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر: راماني في الشارع وقالي اعتبروني مت.. ووالد الأطفال: أعدم عيالي لو كنت شغال أو بكسب جنيه

تفاصيل واقعة دعاء أطفال على ابيهم بالاسكندرية
تفاصيل واقعة دعاء أطفال على ابيهم بالاسكندرية
أحمد بسيوني

أثارت السيدة آية خميس، صاحبة الفيديو المتداول داخل أحد المقابر حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله عدد من الأطفال وهم يرددون دعوات ضد والدهم.

وفي أول رد لها على الواقعة، خرجت السيدة في بث مباشر على موقع صدى البلد، أوضحت فيه أنها صاحبة الفيديو المتداول، مؤكدة أن ما حدث جاء على خلفية خلافات مع طليقها الذي يقيم ويعمل في أبوظبي بدولة الإمارات.

تفاصيل واقعة دعاء أطفال على ابيهم بالاسكندرية

تفاصيل واقعة دعاء أطفال على ابيهم بالاسكندرية

وقالت إنها حاولت التواصل معه بعدما علمت أنه طلقها غيابيًا، مطالبة إياه بالتواصل مع أبنائه والاهتمام بهم، إلا أنه رد عليها - بحسب روايتها - قائلاً: "خلي عيالي يعتبروني ميت، يارب ادفنهم بإيدي، يارب يموتوا"، مؤكدة أنها تحتفظ بتسجيلات صوتية تتضمن هذه العبارات.

وأضافت أنها لم تسيء إلى طليقها أو تظلمه، مشيرة إلى أنها تعرضت للكثير من المعاناة بعد انفصالهما، وأنه خانها قبل أن يطلقها دون علمها.

تعبت عشان أولادي

وأوضحت أنها تتحمل بمفردها مسؤولية تربية أبنائها وتوفير احتياجاتهم اليومية، مؤكدة أنها تعمل في أحد الفنادق وتؤدي أعمالًا شاقة، من بينها تنظيف الغرف والحمامات، من أجل الإنفاق عليهم، إلى جانب المساعدات التي تتلقاها من أسرتها.

واتهمت طليقها بالتخلي عن مسؤولياته تجاه أبنائه وعدم الإنفاق عليهم، رغم أنه يتقاضى - على حد قولها - راتبًا شهريًا يصل إلى 80 ألف جنيه، مؤكدة أنه لم يعد يرغب في تحمل أي مسؤولية تجاههم.

وأشارت إلى أن الفيديو تم تصويره داخل مقابر عائلتها، موضحة أنها أرادت من خلاله إيصال رسالة للرأي العام مفادها أن والد الأطفال تخلى عنهم وابتعد عن حياتهم.

تفاصيل واقعة دعاء أطفال على ابيهم بالاسكندرية

حسبي الله ونعم الوكيل

وأكدت أن انتشار الفيديو بهذا الشكل تسبب في تعرضها لهجوم وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها - بحسب وصفها - تحاول تربية أبنائها بمفردها وسط ظروف صعبة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها ستواصل المطالبة بحقوق أبنائها، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني وافترى عليّ".

أول تعليق من طليق سيدة الإسكندرية 

وظهر الرجل في الفيديو المتداول مرتديًا ملابس العمل، وهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه بشأن التخلي عن أبنائه، مؤكدًا أنه لا يعمل ولا يمتلك مصدر دخل ثابت، قائلًا: «أعدم عيالي لو كنت شغال أو بكسب جنيه»، في محاولة منه للرد على ما تم تداوله ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار موجة كبيرة من الجدل، ظهرت فيه سيدة برفقة أطفالها أمام قبر، وهي تطلب منهم الدعاء على والدهم.

تفاصيل واقعة دعاء أطفال على ابيهم بالاسكندرية

يضر بنفسية الأطفال

وخلال الفيديو، خاطبت أبناءها قائلة: "يا ولاد عرفتوا بابا فين عشان متسألونيش عليه، بابا في القبر، قريتوا الفاتحة، يلا ادعوا عليه".

وأثارت الواقعة ردود فعل متباينة بين المتابعين، حيث رأى البعض أن السيدة تمر بظروف قاسية دفعتها إلى هذا التصرف، بينما انتقد آخرون إشراك الأطفال في الخلافات الأسرية، معتبرين أن مثل هذه المواقف قد تترك آثارًا نفسية سلبية عليهم، فضلًا عن عدم ملاءمة تصوير مثل هذه المشاهد داخل المقابر.

دعاء أطفال على ابيهم بالاسكندرية واقعة دعاء أطفال على ابيهم بالاسكندرية الفيديو المتداول داخل أحد المقابر الاسكندرية

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