المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بحبس كروان مشاكل غيابيًا لمدة عامين

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمًا غيابيًا بمعاقبة صانع المحتوى المعروف باسم "كروان مشاكل" بالحبس لمدة عامين، مع تغريمه 200 ألف جنيه، وإلزامه بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى عبر منصة "تيك توك" اعتُبر مخالفًا للآداب العامة.

وجاء الحكم خلال جلسة عقدتها الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد فوزي وعضوية عدد من مستشاري المحكمة، حيث نظرت القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية الإسكندرية.

وكشفت أوراق الدعوى أن المتهم نشر خلال شهر مايو الماضي مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات رأت جهات التحقيق أنها تحمل مضمونًا خادشًا للحياء العام، الأمر الذي ترتب عليه إحالته للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحق المتهم غيابيًا.