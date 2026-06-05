الإسكندرية: تحويلات مرورية مؤقتة لاستكمال أعمال كوبري محمد نجيب

أعلنت محافظة الإسكندرية تنفيذ غلق جزئي مؤقت بمحيط تقاطع شارع جمال عبد الناصر مع شارع محمد نجيب، لاستكمال أعمال المرحلة الأولى من مشروع محور محمد نجيب وانشاء كوبري سيارات أعلى طريق جمال عبد الناصر، والذي يهدف إلى إلغاء التقاطع السطحي وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

تحويلات مرورية لاستكمال كوبري محمد نجيب

وتتضمن الأعمال رفع الكمرات الخرسانية الخاصة بالكوبري أعلى مسار طريق جمال عبد الناصر، تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وإدارة مرور الإسكندرية.

وتم إعداد خطة مرورية متكاملة لتيسير الحركة أثناء تنفيذ الأعمال، حيث جرى التنسيق مع إدارة المرور لتنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة تضمن استمرار الحركة المرورية بصورة آمنة ومنتظمة، وذلك على النحو التالي:

▪️ القادم من المندرة اتجاه فيكتوريا بشارع جمال عبد الناصر الاتجاه يمينًا والسير بمحاذاة أعمدة الكوبري عبر التحويلة المرورية المخصصة.

▪️ القادم من فيكتوريا اتجاه المندرة بشارع جمال عبد الناصر الاتجاه يمينًا والسير بمحاذاة أعمدة الكوبري من خلال المسار البديل المحدد.

وطالبت محافظة الإسكندرية بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المؤقتة، واتباع تعليمات رجال المرور والعلامات الإرشادية بمحيط الأعمال، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان انتظام الحركة المرورية لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.