القضاء على بؤرة إجرامية بقنا.. مصرع 7 من عناصرها وإصابة اثنين من قوات الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بقنا، فيما لقى 7 من عناصرها مصرعهم وأصيب اثنان من قوات الشرطة في تبادل لإطلاق النيران.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم عناصر إجرامية محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل، مخدرات، سلاح ناري، حريق عمد"، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها، واتخاذهم من قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر البؤرة بمشاركة قطاع الأمن المركزي؛ حيث بادروا بإطلاق قذائف نارية من مدفع أر بى جي تجاه القوات، مما اضطر القوات إلى مبادلتهم إطلاق النيران.

وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من قوات الشرطة ومصرع 7 من عناصر البؤرة.. وضبط بحوزتهم 13 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، و28 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، و14 قطعة سلاح ناري "مدفع أر بى جى، 2 رشاش متعدد، 10 بنادق آلية، طبنجة"، عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المُخدرة المضبوطة بنحو 45 مليون جنيه .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.