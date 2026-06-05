7 مواهب شابة تقتحم مونديال 2026.. وحمزة عبد الكريم يتصدر قائمة النجوم

مع اقتراب صافرة البداية لبطولة كأس العالم 2026، تبدأ جماهير كرة القدم حول العالم في توجيه أنظارها نحو الجيل الجديد من النجوم الصاعدين الذين يستعدون لخوض أول اختبار حقيقي لهم على أكبر مسرح كروي في العالم. البطولة المرتقبة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، لا تمثل مجرد نسخة جديدة من المونديال، بل تحمل ملامح مرحلة مختلفة في تاريخ اللعبة، سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة أو حجم المواهب الشابة المنتظرة.

وتأتي نسخة 2026 بطابع استثنائي، إذ ستكون الأولى التي تُقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول، إلى جانب كونها النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32، وهو ما يمنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين الشبان للظهور عالميًا وصناعة أسمائهم أمام الملايين.

وفي ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها كرة القدم العالمية، يبدو أن الجماهير على موعد مع ولادة نجوم جدد قد يسيطرون على المشهد الكروي خلال السنوات المقبلة، بعدما أثبتوا موهبتهم مبكرًا سواء مع أنديتهم أو منتخباتهم الوطنية.

حمزة عبد الكريم.. موهبة مصرية تحلم بالمجد العالمي

من بين الأسماء العربية التي تفرض نفسها بقوة قبل انطلاق البطولة، يبرز اسم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي نجح في لفت الأنظار بعدما أصبح ضمن حسابات منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، رغم صغر سنه.

ويُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا باعتباره أحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة المصرية، خاصة بعد التجربة المميزة التي يخوضها داخل نادي برشلونة الإسباني، حيث قدم مستويات قوية مع فريق تحت 19 عامًا.

وما زاد من حجم التوقعات حول مستقبل اللاعب، الإشادة التي حصل عليها من المدير الفني الألماني هانز فليك، الذي أكد امتلاك حمزة قدرات فنية وبدنية تؤهله للظهور مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، في مؤشر واضح على أن الكرة المصرية قد تكون أمام موهبة استثنائية جديدة.

لامين يامال.. نجم إسبانيا القادم بقوة

لا يمكن الحديث عن مواهب مونديال 2026 دون التوقف عند اسم لامين يامال، الجناح الإسباني الذي تحول خلال فترة قصيرة إلى أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة للإعجاب في أوروبا.

ومنذ ظهوره الأول بقميص برشلونة، فرض يامال نفسه بفضل مهاراته الفردية الكبيرة وثقته العالية رغم حداثة سنه، ليصبح سريعًا أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة النادي الكتالوني.

ولم يتوقف تألقه عند مستوى الأندية، بل امتد إلى المنتخب الإسباني، بعدما لعب دورًا بارزًا في تتويج “لا روخا” بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024، ليؤكد أنه مشروع نجم عالمي قادر على صناعة الفارق في المحافل الكبرى.

ويدخل يامال كأس العالم المقبلة بطموحات ضخمة، خاصة أن الجماهير الإسبانية ترى فيه امتدادًا لجيل النجوم الكبار الذين صنعوا أمجاد الكرة الإسبانية خلال العقد الماضي.

باو كوبارسي.. صخرة دفاعية رغم صغر السن

في الخط الخلفي، يبرز اسم المدافع الإسباني باو كوبارسي، الذي تحول خلال وقت قصير من لاعب داخل أكاديمية برشلونة إلى عنصر أساسي في صفوف الفريق الأول ومنتخب إسبانيا.

ويتميز كوبارسي بقدرات دفاعية لافتة وهدوء كبير في التعامل مع الكرة، إلى جانب دقته في بناء الهجمات من الخلف، وهي صفات جعلته يحظى بإشادة واسعة من المحللين والمدربين.

كما لعب اللاعب دورًا مهمًا في النجاحات الأخيرة للمنتخب الإسباني، ليصبح واحدًا من أبرز المدافعين الشباب المرشحين للتألق في كأس العالم المقبلة.

لينارت كارل.. مشروع نجم ألماني جديد

وفي ألمانيا، تتجه الأنظار نحو لينارت كارل، لاعب بايرن ميونخ الشاب، الذي نجح في إثبات نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الألمانية.

ويملك كارل إمكانات هجومية كبيرة، كما يتمتع بسرعة عالية ومرونة تكتيكية تسمح له باللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما جعله يحظى بثقة الأجهزة الفنية سواء في ناديه أو داخل المنتخب الألماني.

ويأمل اللاعب أن تكون بطولة كأس العالم 2026 نقطة الانطلاق الحقيقية لمسيرته الدولية، خاصة في ظل سعي ألمانيا لاستعادة بريقها العالمي بعد سنوات من التراجع النسبي.

إندريك.. البرازيل تراهن على موهبة استثنائية

أما في البرازيل، فيبقى اسم إندريك حاضرًا بقوة كأحد أبرز المواهب المنتظرة في كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.

المهاجم الشاب خطف الأنظار بقدراته التهديفية الكبيرة وحسه الهجومي المميز، ليصبح سريعًا أحد أكثر اللاعبين متابعة من جماهير “السامبا”.

وخلال تجربته الأوروبية الأخيرة، واصل اللاعب تقديم مستويات قوية سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعتها، الأمر الذي زاد من آمال الجماهير البرازيلية في استعادة أمجاد كأس العالم عبر جيل جديد يقوده إندريك ورفاقه.

ويُنظر إلى اللاعب باعتباره أحد أبرز الأسماء القادرة على إعادة البرازيل إلى منصة التتويج العالمية بعد فترة غياب طويلة نسبيًا عن اللقب.

جيلبرتو مورا.. حلم مكسيكي على أرض المونديال

الجماهير المكسيكية بدورها تترقب ظهور لاعب الوسط الشاب جيلبرتو مورا، الذي نجح في جذب الأنظار بفضل نضجه الفني رغم صغر سنه.

ويمتلك اللاعب قدرة كبيرة على التحكم بإيقاع اللعب وصناعة الفرص، إلى جانب شخصيته الهادئة داخل الملعب، ما جعله يُصنف كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المكسيكية.

ويحمل مورا فرصة تاريخية، إذ قد يصبح أصغر لاعب يمثل المكسيك في نهائيات كأس العالم، خاصة أن البطولة ستُقام على الأراضي المكسيكية، وهو ما يمنحه دافعًا إضافيًا لتقديم مستويات استثنائية أمام جماهير بلاده.

إبراهيم مباي.. أمل أفريقي جديد

وعلى مستوى القارة الأفريقية، يبرز اسم السنغالي إبراهيم مباي، لاعب باريس سان جيرمان، كواحد من أبرز المواهب المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

ويمتلك اللاعب سرعة كبيرة ومهارات فردية مميزة، إلى جانب شخصية قوية داخل الملعب، وهي عوامل ساعدته على كسب ثقة مدربيه رغم صغر سنه.

كما نجح مباي في كتابة اسمه مبكرًا في سجلات الكرة الأفريقية، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ كأس أمم أفريقيا، وهو إنجاز يعكس حجم الموهبة التي يمتلكها.

ويأمل اللاعب السنغالي أن يواصل تطوره خلال الفترة المقبلة، وأن يصبح أحد الوجوه التي تمثل الكرة الأفريقية بصورة مشرفة في مونديال 2026.

جيل جديد يكتب الفصل القادم

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، يبدو واضحًا أن البطولة لن تكون مجرد منافسة على اللقب العالمي فقط، بل ستكون أيضًا ساحة لولادة نجوم جدد قد يهيمنون على كرة القدم خلال العقد المقبل.