صحيفة سبورت الإسبانية: فليك يستدعي حمزة عبد الكريم لمعسكر برشلونة الأول

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب هانز فليك قرر استدعاء حمزة عبد الكريم للمشاركة في فترة إعداد الفريق الأول لـ برشلونة استعدادًا للموسم الجديد.

حمزة عبد الكريم

ويأتي قرار فليك بعد المستويات المميزة التي قدمها المهاجم المصري صاحب الـ18 عامًا مع فرق الشباب بالنادي الكتالوني، حيث لفت الأنظار منذ انضمامه قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة.

كما أشارت تقارير إسبانية حديثة إلى أن حمزة سيكون ضمن مجموعة من المواهب الشابة التي ستحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد الصيفية، في ظل متابعة مباشرة من فليك لتطوره.

ويُعد استدعاء حمزة لمعسكر الفريق الأول خطوة مهمة في مسيرته، خاصة بعد انضمامه أيضًا إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، ليواصل أحد أبرز المواهب المصرية الصاعدة جذب الأنظار على الساحتين المحلية والدولية.