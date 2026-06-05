متعب : زيزو لم يتسبب في أي مشكلات بأوضة لبس الأهلي

علق عماد متعب نجم الاهلي السابق على حقيقة تسبب زيزو نجم الاهلي في اثارة أزمة داخل غرفة ملابس الفريق .

وأكد متعب في تصريحات تليفزيونيه قائلا “الكلام اللي طالع ان زيزو بوظ أوضة اللبس كلام غلط ومش حقيقي، وأنا ضد قصة تعديل العقود دي، أنا كـ لاعب لما باجي امضي على عقد بعدد سنين معينة ببقى راضي ومبسوط بالفلوس اللي هاخدها لاعب جه بعدها خد خمس اضعاف عشر اضعاف مش قصتك انت مضيت ورضيت بالفلوس دي لما تيجي تجدد ابقى قول طلباتك لكن متقوليش تعديل وانت فاضل في عقدك سنين انا مشفتش دي في العالم كله”.

وأضاف “ أنا في 2008 كنت واخد اتنين امم افريقيا و3 دوري ابطال وعقدي 250 ألف جنيه مع الاهلي ولما جه احمد حسن استاكوزا بمليون وشوية ولا فرق معايا ولا اتكلمت واحترمت تعاقدي بس قلت لما ييجي وقت تجديدي هطلب الرقم المناسب”.

وتابع “فيه ناس بتتكلم عن صفقة زيزو، يا جماعة ما زيزو ده احسن لاعب في مصر، وانا هنا مش بتكلم عن مستواه حاليا لأن دي حالة فريق بالكامل بس بتكلم وهو في الزمالك ووقت التعاقد معاه، والناس اللي بتقول زيزو مكانش يجي الاهلي أنهي ادارة محترمة تشوف زيزو فري ومتجبوش؟ الناس دي كانت هتبقى اول ناس تلوم ادارة الاهلي لو زيزو كان فري قصادهم ومتعاقدوش معاه”.