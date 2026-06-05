قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل تاني.. الذهب يفقد 60 جنيهًا بعد ساعات من التداول
جيش الاحتلال: مقتل أكثر من 125 شخصا في جنوب لبنان واعتقال 60 مطلوبا بالضفة الغربية
فيفا يحظر «الفوفوزيلا» وأدوات التشجيع المزعجة في كأس العالم 2026
فرصة جديدة لحجز شقة العمر.. تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 9 بالتقسيط حتى 30 عامًا
استعدادًا لودية البرازيل.. الفراعنة يجرون المران الرئيسي باستاد هانتينجتون بانك
عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب
دبلوماسي سابق: مصر لا تقبل أي تهديد للدول العربية والأمن القومي العربي لا يتجزأ
هل يتم إلغاء بطاقات التموين؟.. تصريحات رسمية تكشف خطة الدعم النقدي
القضاء على بؤرة إجرامية بقنا.. مصرع 7 من عناصرها وإصابة اثنين من قوات الشرطة
7 مواهب شابة تقتحم مونديال 2026.. وحمزة عبد الكريم يتصدر قائمة النجوم
الداخلية: مصرع 7 عناصر إجرامية وإصابة 2 من الشرطة في تبادل إطلاق النار بقنا
البروفة الأخيرة قبل المونديال.. موعد مباراة مصر والبرازيل الودية والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يمنح حمزة عبد الكريم فرصة ذهبية مع برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قرر منح المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم فرصة الظهور مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعب الصاعد.

وبحسب التقارير، وضع فليك قائمة أولية تضم أربعة من أبرز مواهب فريق الرديف والأكاديمية للمشاركة في بداية التحضيرات الصيفية، يتقدمهم حمزة عبد الكريم، إلى جانب الجامبي إبريما تونكارا وأوريان جورين وأوسكار جيستاو.

ويأتي هذا القرار في ظل غياب عدد من لاعبي الفريق الأول خلال الأسابيع الأولى من فترة الإعداد، بسبب ارتباطهم بالمشاركة مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، ما يفتح الباب أمام المواهب الشابة لإثبات نفسها أمام الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة استعداداته للموسم الجديد يوم 13 يوليو المقبل، في وقت ستكون فيه منافسات كأس العالم لا تزال مستمرة، وهو ما قد يؤخر عودة بعض اللاعبين الدوليين حتى شهر أغسطس.

ويمتلك حمزة عبد الكريم وضعًا خاصًا، نظرًا لتواجده ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، حيث قد يتأخر انضمامه إلى معسكر برشلونة في حال نجاح الفراعنة في التقدم إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

ويُعد المهاجم المصري أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية "لا ماسيا"، بعدما لفت الأنظار بمستوياته المميزة خلال الفترة الماضية، ليحصل على فرصة ثمينة للتدرب تحت قيادة فليك ومزاحمة نجوم الفريق الأول.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المدرب الألماني للاعتماد على العناصر الشابة وتقييم مواهب الأكاديمية خلال فترة الإعداد، تمهيدًا لاختيار اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال هذه الفرصة لإثبات إمكاناته الفنية وحجز مكان له ضمن مشروع برشلونة المستقبلي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به داخل النادي الكتالوني.

فليك حمزة عبد الكريم برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

تظلمات بطاقة التموين

6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف.. تظلمات التموين 2026

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر

قبيل انطلاق الامتحانات.. وكيل الأزهر يوجه رسالة طمأنة لطلاب الشهادة الثانوية

الدكتور إبراهيم الهدهد

خطيب الأزهر: الكلمة الطيبة تشيع المودة بين الناس.. و«الخبيثة» تشعل الخصومات وتزرع الفتن

الدكتور إبراهيم الهدهد

خطيب الجامع الأزهر: القول السديد منهج إلهي لإصلاح المجتمعات وبناء الأوطان

بالصور

لماذا يتم تجاهل اضطراب ADHD لدى الفتيات؟.. تعرف على الأسباب والأعراض الخفية

أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أحمد سعد عن تعليق حلق في لحيته: مبعملش حاجة حرام.. خاص

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

لوك مختلف.. درة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد