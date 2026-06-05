فليك يمنح حمزة عبد الكريم فرصة ذهبية مع برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قرر منح المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم فرصة الظهور مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعب الصاعد.

وبحسب التقارير، وضع فليك قائمة أولية تضم أربعة من أبرز مواهب فريق الرديف والأكاديمية للمشاركة في بداية التحضيرات الصيفية، يتقدمهم حمزة عبد الكريم، إلى جانب الجامبي إبريما تونكارا وأوريان جورين وأوسكار جيستاو.

ويأتي هذا القرار في ظل غياب عدد من لاعبي الفريق الأول خلال الأسابيع الأولى من فترة الإعداد، بسبب ارتباطهم بالمشاركة مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، ما يفتح الباب أمام المواهب الشابة لإثبات نفسها أمام الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة استعداداته للموسم الجديد يوم 13 يوليو المقبل، في وقت ستكون فيه منافسات كأس العالم لا تزال مستمرة، وهو ما قد يؤخر عودة بعض اللاعبين الدوليين حتى شهر أغسطس.

ويمتلك حمزة عبد الكريم وضعًا خاصًا، نظرًا لتواجده ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026، حيث قد يتأخر انضمامه إلى معسكر برشلونة في حال نجاح الفراعنة في التقدم إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

ويُعد المهاجم المصري أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية "لا ماسيا"، بعدما لفت الأنظار بمستوياته المميزة خلال الفترة الماضية، ليحصل على فرصة ثمينة للتدرب تحت قيادة فليك ومزاحمة نجوم الفريق الأول.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المدرب الألماني للاعتماد على العناصر الشابة وتقييم مواهب الأكاديمية خلال فترة الإعداد، تمهيدًا لاختيار اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال هذه الفرصة لإثبات إمكاناته الفنية وحجز مكان له ضمن مشروع برشلونة المستقبلي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به داخل النادي الكتالوني.