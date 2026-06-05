بعد 9 سنوات مع ليفربول.. توتنهام يعلن ضم أندي روبرتسون رسميا

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تعاقده رسميا مع الظهير الأيسر الأسكتلندي أندي روبرتسون، عقب انتهاء عقده مع نادي ليفربول، ليبدأ اللاعب تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وأكد النادي اللندني أن روبرتسون، البالغ من العمر 32 عامًا، سينضم إلى صفوف الفريق بعد نهاية ارتباطه بليفربول، الذي قضى معه تسعة مواسم حافلة بالإنجازات منذ انضمامه قادمًا من نادي هال سيتي في صيف عام 2017.

مسيرة روبرتسون

وخلال مسيرته مع "الريدز"، ساهم قائد منتخب أسكتلندا في التتويج بعدة ألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

تصريحات المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي

من جانبه، أعرب المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي عن سعادته بانضمام اللاعب، مؤكدًا أن خبراته الكبيرة وشخصيته القيادية ستمنح الفريق إضافة مهمة داخل وخارج الملعب.

وفي أول تصريح له بعد الإعلان عن الصفقة، أكد أندي روبرتسون أنه متحمس لارتداء قميص توتنهام وخوض التجربة الجديدة، مشيرًا إلى تطلعه للعب أمام جماهير النادي خلال الفترة المقبلة.