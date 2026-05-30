توتنهام يسعى لضم مهاجم جديد هذا الصيف وسط اقتراب رحيل ريتشارليسون

ذكرت صحيفة "فوتبول لندن" أن نادي توتنهام هوتسبير يخطط للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في أول سوق انتقالات تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني لن يستمر مع الفريق بعد نهاية فترة إعارته، في حين يُتوقع رحيل المهاجم البرازيلي ريتشارليسون عن النادي الواقع في شمال لندن خلال الصيف.

وأضافت الصحيفة أن دي زيربي يُعجب كثيراً بالمهاجم الإنجليزي دومينيك سولانكي، إلا أن اللاعب تعرض مؤخراً لعدة إصابات أثرت على استمراريته ومشاركاته مع الفريق.

ويمتلك توتنهام بعض المواهب الشابة في الخط الأمامي، مثل ويل لانكشير ومايسون ميليا، لكن إدارة النادي ترى أن التعاقد مع مهاجم أكثر خبرة يبقى أمراً ضرورياً إذا أراد الفريق تحقيق نتائج أفضل مما حققه خلال الموسمين الماضيين.

وبحسب التقرير، فإن تدعيم مركز رأس الحربة يُعد من أولويات توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل الغموض المحيط بمستقبل ريتشارليسون وعدم استمرار كولو مواني مع الفريق.