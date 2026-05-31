5807 جنيهًا .. آخر سعر لعيار 18 اليوم

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب في مصر مع بدء التعاملات الصباحية اليوم الأحد 31-5-2026 بدون تغيير.

آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5807 جنيها للشراء و 5764 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر الذهب استقرارًا في مستهل التعاملات الصباحية اليوم بدون أي تحريك، بعد زيادة طفيفة بلغت 5 جنيهات في تداولات أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6775 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7742 جنيها للشراء و 7685 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7097 جنيها للشراء و 7045 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6775 جنيها للشراء و 6725 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5807 جنيها للشراء و 5764 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 54.2 ألف جنيه للشراء و 53.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4541 دولار للشراء و 4539 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 0.88% خلال تعاملات الأسبوع، متأثرةً بتراجع الأوقية في البورصة العالمية واستمرار الضغوط الناتجة عن توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وعكست تداولات الأسبوع الماضي بوضوح الديناميكية الحالية للأسواق العالمية، حيث تتصارع العوامل الداعمة للذهب على المدى الطويل مع ضغوط قصيرة الأجل ناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

كما أن المستثمرين لا يزالون يراهنون على أن دورة الفائدة المرتفعة قد تكون مؤقتة، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعث برسالة واضحة مفادها أن تحقيق الاستقرار المالي والسيطرة على التضخم يأتيان قبل أي توجه نحو التيسير النقدي.

كما أن العملات الناشئة والضعيفة ما زالت تمنح الذهب دعمًا باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما حدّ تحسن أداء الجنيه المصري نسبيًا من هذا الدعم داخل السوق المحلية.