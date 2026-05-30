الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب عيار 18 يسجل5807 جنيها في رابع أيام العيد

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل أوسط سعر جرام ذهب استقرارًا مع أول تعاملات له مع رابع أيام عيد الفطر المبارك والمحددة اليوم السبت 30-5-2026؛ في محلات الصاغة

آخر تحديث لأوسط سعر ذهب

وسجل آخر تحديث لـ  أوسط أعيرة الذهب وهو عيار 18 الأوسط انتشارا 5807 جنيها للشراء و5764 جنيها للبيع. 

سعر الذهب

استقرت اسعار الذهب في مصر 

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر الجرام استقرارا مع اقتراب التداولات الصباحية من دون تغيير.

سعر الذهب في مصر

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب قبل انتهاء تعاملات أمس الجمعة مقدار 10 جنيهات بعد انخفاض سجله في مستهل تلك التداولات

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم مسجلًا 6775 جنيهًا.

سعر الذهب

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7742 جنيها للشراء و 7685 جنيها للبيع.

سعر عيار 22 

بلغ سعر عيار 22 نحو 70977 جنيها للشراء 7045 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21  الأكثر انتشارا 6775 جنيها للشراء و 67255 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5807 جنيها للشراء و5764 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه  الذهب نحو 54.2 ألف جنيه للشراء و53.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4542 دولار للشراء و 4541 دولار للبيع.

سعر الذهب في مصر

تراجع أسبوعي

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بالهبوط الحاد في أسعار الذهب عالميا، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك، الأمر الذي دفع أسعار الأعيرة المختلفة إلى تسجيل خسائر واضحة، بينما واصل قطاع تصدير المشغولات الذهبية الحفاظ على معدلات أداء جيدة رغم اضطرابات الأسواق العالمية. 

ضغوط عالمية 

وأضاف أن السوق المحلية تعرضت لضغوط مباشرة نتيجة التراجع القوي في سعر أونصة الذهب عالميا، والتي انخفضت بنسبة 3.7% خلال الأسبوع الماضي، لتتراجع من مستوى 4687 دولارا للأونصة عند افتتاح التداولات إلى 4540 دولارا في ختام الأسبوع، بعدما لامست أدنى مستوى عند 4510 دولارات للأونصة.

وأشار إلى أن الذهب العالمي كسر نطاقه العرضي الذي تحرك داخله لفترة بين مستويات 4650 و4750 دولارا للأونصة، لكنه خرج من هذا النطاق بشكل سلبي مع تزايد الضغوط البيعية، ليتجه إلى مستوى 4500 دولار للأونصة، في ظل صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل.

سعر الذهب في الكويت

سياسات الفيدرالي 

وأوضح واصف أن قوة الدولار الأمريكي جاءت مدعومة بارتفاع بيانات التضخم الأمريكية، سواء مؤشر أسعار المستهلكين أو المنتجين، وهو ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بل وارتفاع توقعات رفع الفائدة في ديسمبر المقبل إلى نحو 40%.

وأضاف أن الأسواق تابعت أيضا تطورات الملف التجاري والسياسي بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوترات المرتبطة بإيران، خاصة بعد عدم خروج اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بنتائج مؤثرة على الأسواق، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 7%، وهو ما زاد المخاوف التضخمية عالميا.

