فتحي سند: أكرم توفيق ورقة رابحة لأي فريق قادر على شغل أكثر من مركز

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بإمكانيات اللاعب أكرم توفيق ، مؤكدًا أنه من العناصر المميزة القادرة على شغل أكثر من مركز داخل الملعب وتقديم الإضافة الفنية لفريقه.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن أكرم توفيق يعد لاعبًا قويًا ومقاتلًا، كما يتميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يجعله خيارًا مهمًا في العديد من المواقف الفنية.

وأشار إلى أن اللاعب يمكنه تعويض أي نقص في مركز الظهير الأيمن عند الحاجة، إلى جانب قدرته على أداء أدوار خط الوسط، سواء في مركز لاعب الارتكاز أو لاعب الوسط المتقدم، فضلًا عن امتلاكه مهارة التسديد من خارج منطقة الجزاء.

ومن ناحية أخرى أكد الناقد الرياضي محمود شوقي، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب أكرم توفيق من أجل بحث إمكانية عودته لصفوف الفريق من جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي خلال ظهوره في برنامج “الكرة مع فايق”،

أن الكابتن سيد عبد الحفيظ تواصل مع اللاعب بالفعل، وتمت مناقشة بعض التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، مشيرًا إلى أن أكرم توفيق طلب ما يقارب مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 50 مليون جنيه، وهو ما يزال بعيدًا حتى الآن عن عرض النادي الأهلي.

وأضاف أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الطرفين، وفي حال الوصول لاتفاق نهائي بشأن المقابل المادي، فمن المنتظر أن يوقع اللاعب ويعود مجددًا إلى صفوف القلعة الحمراء.