عزيز الشافعي يحتفي بـ ألبوم حماقي: أغنيتان لهما قصة سأحكيها قريباً

احتفى الشاعر والملحن عزيز الشافعي بطرح الألبوم الجديد للفنان محمد حماقي، معربًا عن سعادته بالمشاركة في عدد من أغاني الألبوم التي طُرحت مؤخرًا وحققت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

ونشر عزيز الشافعي منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، كشف خلاله عن الأغنيات التي شارك في صناعتها ضمن الألبوم، وهي: «بلغني»، و«بحرية»، و«نقاوة عيني»، و«يعني إيه»، و«أوعى تنساني».

وأشار عزيز الشافعي إلى أن أغنيتي «يعني إيه» و«أوعى تنساني» تحملان قصة خاصة سيكشف عنها في وقت لاحق، لافتًا إلى أن بعض المتابعين ربما تمكنوا بالفعل من ملاحظة تفاصيلها.

وحرص عزيز الشافعي على تهنئة جميع صناع الألبوم، مشيدًا بالمستوى الفني والتنوع الغنائي الذي قدمه العمل، مؤكدًا فخره بالمحتوى الذي تم تقديمه للجمهور.

كما وجه رسالة شكر إلى محمد حماقي وفريق العمل بالكامل، مشيدًا بالمجهود المبذول في تنفيذ الألبوم، ومهنئًا جمهور حماقي في مختلف أنحاء العالم على طرح العمل الجديد.

ومن ناحية أخرى حصد الفنان عمرو مصطفى نصيب الأسد في ألبوم "سمعوني" الجديد، الذي طرحه الفنان محمد حماقي منذ قليل على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، حيث تعاونا سويًا في سبع أغان دفعة واحدة.



كما استطاع عمرو صنع توليفة مختلفة مع حماقي في سبع أغان، عكفا على تحضيراتها خلال الأشهر الماضية، ليفاجئا الجمهور بها وتكون عودة قوية لـ حماقي في ألبوم انتظره الجمهور، والبداية كانت مع أغنية "قالوا عني إيه" التي تم طرحها قبل ما يقرب من أسبوع، وتصدرت تريند يوتيوب فور طرحها وحاليًا تحتل المرتبة الثالثة، ومن ثم طرح 6 أغان دفعة واحدة اليوم، وهم على النحو التالي: مشيتي، حلي حلي، بتسألوني، خلينا، حبيتك بحياتي، هذا إلى جانب أغنية سمعوني، الرئيسية والتي تحمل اسم الألبوم.