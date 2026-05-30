قادمة من لبنان .. الاحتلال يعلن اعتراض عدة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض عدة صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه مناطق في شمال إسرائيل.



وفعّل كذلك الجيش الإسرائيلي الإنذارات في عدة مناطق شمالي إسرائيل.

فيما سقط صاروخ في منطقة كريات شمونة دون إصابات

كما أشارت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر منازل في بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ؛ أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجهيزات فنية للاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان بمسيرة إنقضاضية وكذا إستهداف منصة القبة الحديدية في موقع رأس الناقورة بمسيرة إنقضاضية أخرى .

كما شن حزب الله هجوما بمسيرة انقضاضية ثالثة عربة هامر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وفي المقابل ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استطاع تكبيد حزب الله أعداد كبيرة من مقاتليه، برقم يترجم في الغالب إلى آلاف بحسب المزاعم التي لا يوجد ما يؤكدها.



وقال جيش الاحتلال أنه قتل ثلث قوات حزب الله في لبنان.

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي: منخرطون باستمرار في التصدي لتهديد الطائرات المسيرة، فيما أمر رئيس الأركان بتكثيف الضربات الموجهة لحزب الله، موجها قواته نحو تدمير بنيته بشكل ممنهج.

واردف المتحدث العسكري الإسرائيلي: لن نتراجع في أي ساحة ونحن على أهبة الاستعداد للعودة لقتال إيران إذا لزم الأمر.



وقال الجيش الإسرائيلي أنه قضى على نحو 800 عنصر من حزب الله منذ سريان وقف إطلاق النار وصفى قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله في لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.