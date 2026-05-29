جيش الاحتلال يشن غارات جوية على جنوب لبنان.. ورد قاس من حزب الله

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان.

فيما شنت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية على محيط مدينة صور جنوبي لبنان.

ومن جانبه ؛ ذكر حزب الله اللبناني: فجرنا أمس عبوتين في جرافة وآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي عند منطقة البركة في حداثا جنوبي لبنان.

كما نفذت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية على بلدة حاروف في قضاء النبطية جنوبي لبنان وغارتين على بلدتي كفرتبنيت وجويا جنوبي لبنان بجانب غارات أخرى على بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان.



كما شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة عيتا الجبل جنوبي لبنان.



وقال حزب الله في بيان : قصفنا بقذائف المدفعية آليات للعدو الإسرائيلي تتقدم قرب الملعب ببلدة حداثا وأجبرناها على التراجع.

وتابع الحزب: استهدفنا بالأسلحة المناسبة دبابة ميركافا في بلدة يحمر الشقيف وقد شوهدت تحترق.