الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة بطعم مميز زي المطاعم

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
أسماء عبد الحفيظ

يعد طاجن الرقاق باللحمة المفرومة من أشهر الأكلات المصرية التي لا تخلو منها العزومات والمناسبات، خاصة في الأعياد والتجمعات العائلية، حيث يتميز بمذاقه الغني وقوامه المقرمش من الأعلى والطري من الداخل، وهو ما يجعل الكثير من ربات البيوت يبحثن عن طريقة تحضيره مثل المطاعم.

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم 

ويعتمد نجاح الرقاق بشكل أساسي على طريقة ترطيب الطبقات بالمرق، مع التوازن بين كمية السمن والحشو حتى لا يصبح جافًا أو دهنيًا بشكل زائد، للشيف جوجو عثمان.

مكونات طاجن الرقاق باللحمة المفرومة

نصف كيلو رقاق ناشف

نصف كيلو لحمة مفرومة

2 بصلة متوسطة مفرومة

3 أكواب شوربة ساخنة

3 ملاعق سمن بلدي

ملح وفلفل أسود

رشة قرفة أو بهارات لحمة حسب الرغبة

ملعقة زيت

كوب لبن دافئ

بيضة واحدة لدهن الوجه

طريقة تحضير الحشوة

في طاسة على النار، ضعي ملعقة الزيت مع القليل من السمن ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا.

أضيفي اللحمة المفرومة مع التقليب المستمر حتى يتغير لونها تمامًا، ثم ضعي الملح والفلفل والبهارات واتركيها حتى تنضج وتتسبك بدون سوائل زائدة.

طريقة تجهيز الرقاق

في وعاء واسع، ضعي الشوربة الساخنة مع ملعقة سمن حتى تذوب تمامًا، ثم ابدئي بغمس كل ورقة رقاق سريعًا في الشوربة دون تركها لفترة طويلة حتى لا تتفتت.

ادهني صينية أو طاجن بالسمن، ثم رصي نصف كمية الرقاق طبقة فوق الأخرى مع دهن خفيف بالسمن بين الطبقات للحصول على طعم غني مثل المطاعم.

بعد الانتهاء من نصف الكمية، وزعي اللحمة المفرومة بالتساوي، ثم ابدئي في رص باقي طبقات الرقاق بنفس الطريقة.

سر اللون الذهبي مثل المطاعم

اخلطي اللبن الدافئ مع البيضة ورشة فلفل أسود، ثم وزعي الخليط على وجه الرقاق بالكامل، فهذه الخطوة تمنح الطاجن لونًا ذهبيًا رائعًا وقوامًا متماسكًا من الداخل.

طريقة التسوية الصحيحة

يدخل الرقاق فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبيًا ومقرمشًا.

ويمكن تشغيل الشواية في آخر دقيقتين للحصول على لون أقوى وطعم مشابه للمطاعم.

نصائح لنجاح الرقاق

يفضل أن تكون الشوربة ساخنة جدًا أثناء ترطيب الرقاق حتى يصبح طريًا بشكل متساوٍ.

كما يجب عدم الإكثار من الشوربة حتى لا يتحول الرقاق إلى عجين بعد التسوية.

ويفضل ترك الطاجن لمدة 10 دقائق بعد خروجه من الفرن قبل التقطيع حتى يتماسك جيدًا ويحافظ على شكله أثناء التقديم.

طريقة التقديم

يقدم طاجن الرقاق ساخنًا بجانب السلطة الخضراء أو الزبادي والمخلل، ويمكن إضافة قطع صغيرة من الفلفل الحار لمحبي النكهات القوية.

