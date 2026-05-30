وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران ويوجه نداءً عاجلاً للصين



دعا وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إلى ضرورة أن تحترم الصين موقف واشنطن الراسخ في المنطقة ، مشيرا إلى أن توازن القوى يتطلب حلفاء أكفاء بقوة عسكرية وقدرة صناعية وعزيمة سياسية.

وشدد وزير الحرب الأمريكي في تصريحات له على أن واشنطن لن تسمح للصين بفرض هيمنتها وبوضع أمنها وأمن حلفائها في خطر ، مضيفا “هيمنة الصين على المحيط الهادئ ستؤدي إلى خلخلة التوازن الإقليمي ولا ينبغي لأي دولة فرض هيمنتها في آسيا و الحشد العسكري الصيني في آسيا يثير قلقا مشروعا ”.

وقال ‏في تصريحاته : العديد من حلفائنا وشركائنا سمحوا بتدهور قدراتهم الدفاعية و لسنا بحاجة إلى المزيد من المؤتمرات بل إلى المزيد من القوة القتالية.

‏وأضاف الوزير الأمريكي قائلا : لا تزال لدينا التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي و الولايات المتحدة "قادرة تماما" على استئناف الحرب مع إيران.

وزاد: من يتخلف عن تحمل مسؤولياته من الحلفاء سيواجه نهجا مختلفا من قبلنا .و الأولوية للعمل مع الحلفاء الذين يملكون القدرة والوضوح والاستعداد



وأكمل: الرئيس ترامب كان واضحا بشأن إيران إما اتفاق أو الحرب وأمريكا لن ترضى إلا باتفاق جيد وعظيم مع إيران



وختم وزير الحرب الأمريكي: قدرتنا على استئناف الصراع مع إيران تتجاوز مجرد الكفاءة.