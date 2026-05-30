قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد فارس يدعم أقطاي: لا يجب التنازل عن حلم كأس العالم 2030
عزيز الشافعي يحتفي بـ ألبوم حماقي: أغنيتان لهما قصة سأحكيها قريباً
رئيس الوزراء يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي
القصة الكاملة لـ محامية عاشت مأساة الطلاق والرؤية .. نهاد الرشيدي فقدت حياتها أمام طفلتها بعد صراع طويل على الحضانة
مش مصدق إزاي.. خالد منتصر يسخر من رفع فيلم أسد من دور العرض
العلاج الحر بالبحيرة يغلق 65 منشأة طبية مخالفة وينذر 70 آخرين
نهائي كأس عاصمة مصر يقترب.. صراع قوي على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية
فتحي سند: أكرم توفيق ورقة رابحة لأي فريق قادر على شغل أكثر من مركز
مواعيد مباريات اليوم السبت 30-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
سعر الذهب عيار 18 يسجل5807 جنيها في رابع أيام العيد
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات
يوم النفر الثاني بدأ منذ دقائق.. فيه يكرم الله عباده بنعيمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 30-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

باريس سان جيرمان وآرسنال
باريس سان جيرمان وآرسنال
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت 30 مايو 2026 إلى عدد من المواجهات القوية على المستويين الرسمي والودي، حيث يشهد اليوم إقامة مباريات مهمة في مختلف الملاعب حول العالم، يأتي في مقدمتها نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي في مواجهة مرتقبة لحسم بطل القارة الأوروبية.

باريس سان جيرمان وآرسنال في صراع التتويج الأوروبي

يخوض باريس سان جيرمان مواجهة تاريخية أمام آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق الفرنسي لحصد اللقب الأغلى في القارة للمرة الأولى في تاريخه، بينما يطمح الفريق اللندني لإضافة لقب جديد إلى خزائنه واستعادة أمجاده الأوروبية. وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً وسط ترقب جماهيري كبير.

مواجهات ودية استعدادًا لكأس العالم 2026

تشهد الأجندة الدولية عددًا من المباريات الودية المهمة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض منافسات كأس العالم 2026. ويأتي في مقدمة هذه اللقاءات المواجهة التي تجمع بين منتخب الإكوادور ونظيره السعودي، والتي تمثل اختبارًا قويًا للفريقين قبل انطلاق الحدث العالمي.

كما يلتقي منتخب إسكتلندا مع منتخب كوراكاو في مباراة تهدف إلى تجهيز اللاعبين ورفع الجاهزية الفنية، بينما يواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره ترينيداد وتوباجو في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى الوقوف على مستوى عناصرهم قبل المونديال.

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية، يلتقي منتخب المكسيك مع منتخب أستراليا في مواجهة ودية قوية تجمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين.

قمة قوية في الدوري المغربي

وعلى صعيد الدوري المغربي، يستضيف الفتح الرباطي نظيره الجيش الملكي في مباراة مهمة ضمن منافسات البطولة المحلية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة في المراحل الحاسمة من الموسم.

ويعد اليوم الكروي حافلًا بالإثارة والندية، في ظل تنوع المباريات بين المنافسات القارية واللقاءات الودية التي تمثل محطة مهمة للمنتخبات قبل كأس العالم المقبلة

دورى ابطال اوروبا كأس العالم اخبار الرياضة باريس سان جيرمان ارسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

النادي المصري يفتح باب الحجز لمؤازرة الفريق أمام زد في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

النادي المصري يفتح باب الحجز لمؤازرة الفريق أمام زد في كأس عاصمة مصر

كهرباء الإسماعيلية وزد

زد يخطف تعادلًا قاتلًا أمام كهرباء الإسماعيلية في ختام الدوري

احمد جلال

أحمد جلال يحذر : منتخب مصر يواجه أزمة مشابهة لـ2019

بالصور

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة بطعم مميز زي المطاعم

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط

تسلا تطلق نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين

القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة

المراوح أم التكييف في الحر؟.. خبراء يوضحون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد