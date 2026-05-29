مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-5-2026 في ملاعب العالم

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة 29 مايو 2026 مجموعة من المواجهات المهمة على المستويين الدولي والمحلي، حيث تتواصل استعدادات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 من خلال عدد من المباريات الودية القوية، إلى جانب إقامة عدة لقاءات في الدوري المصري والدوري الكويتي.

وتتجه الأنظار إلى المواجهات الودية الدولية التي تسعى خلالها المنتخبات للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق منافسات المونديال، خاصة منتخبي العراق وإيران اللذين يواصلان التحضير بقوة للبطولة العالمية المرتقبة.

مباريات ودية ضمن التحضيرات لكأس العالم

يلتقي منتخب إيران مع منتخب جامبيا في مواجهة تقام عند الثالثة عصرًا، في اختبار يسعى خلاله المنتخب الإيراني لتجربة عدد من العناصر الأساسية والبدلاء قبل انطلاق كأس العالم.

وفي السابعة مساءً يخوض منتخب العراق مواجهة مهمة أمام منتخب آندورا، حيث يأمل الجهاز الفني لأسود الرافدين في الوصول إلى التشكيلة المثالية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات البطولة العالمية.

وفي التوقيت نفسه، يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره منتخب نيكاراجوا في مباراة ودية قوية ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

وتختتم المباريات الودية الدولية بلقاء يجمع منتخب البوسنة والهرسك مع منتخب مقدونيا الشمالية في تمام التاسعة مساءً.

مواجهات قوية في الدوري المصري

يشهد الدوري المصري عدة مباريات مهمة مساء اليوم، حيث يلتقي المقاولون العرب مع مودرن سبورت في الثامنة مساءً، بالتزامن مع مباراة غزل المحلة أمام حرس الحدود، إضافة إلى مواجهة البنك الأهلي ضد الاتحاد.

وفي التاسعة مساءً يواجه فريق زد نظيره كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحالية من البطولة.

مباريات الدوري الكويتي

وفي الدوري الكويتي، يلتقي القادسية مع الجهراء عند السابعة وعشرين دقيقة مساءً، بينما يواجه الشباب فريق التضامن في التوقيت نفسه، في مواجهتين تسعيان لحصد النقاط وتحسين المراكز في جدول الترتيب