قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-5-2026 في ملاعب العالم
ثالث أيام العيد.. هذه أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم
وفاة والدة الفنان أحمد حلمي.. موعد ومكان الجنازة
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأوردر اتأخر لأن العجل ثبتني.. ثور هارب يحطم دراجة عامل دليفري في حدائق الأهرام
تقدم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وسط خلافات عالقة
أوكرانيا: هجوم روسي واسع يستهدف أوديسا ويخلّف أضراراً كبيرة
الدعم النقدي المشروط 2026.. شروط استمرار صرف تكافل والفئات المستحقة بالقانون الجديد
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط خدمات متكاملة وتنظيم دقيق بالحرم
إزالة 90 حالة تعدٍ وذبح 21 ألف أضحية.. وزير الزراعة يقود جولات مفاجئة بالمحافظات في العيد
ثابت عند 7731 جنيها..أكبر أعيرة الذهب في أول تعاملات ثالث أيام العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-5-2026 في ملاعب العالم

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة 29 مايو 2026 مجموعة من المواجهات المهمة على المستويين الدولي والمحلي، حيث تتواصل استعدادات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 من خلال عدد من المباريات الودية القوية، إلى جانب إقامة عدة لقاءات في الدوري المصري والدوري الكويتي.

وتتجه الأنظار إلى المواجهات الودية الدولية التي تسعى خلالها المنتخبات للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق منافسات المونديال، خاصة منتخبي العراق وإيران اللذين يواصلان التحضير بقوة للبطولة العالمية المرتقبة.

مباريات ودية ضمن التحضيرات لكأس العالم

يلتقي منتخب إيران مع منتخب جامبيا في مواجهة تقام عند الثالثة عصرًا، في اختبار يسعى خلاله المنتخب الإيراني لتجربة عدد من العناصر الأساسية والبدلاء قبل انطلاق كأس العالم.

وفي السابعة مساءً يخوض منتخب العراق مواجهة مهمة أمام منتخب آندورا، حيث يأمل الجهاز الفني لأسود الرافدين في الوصول إلى التشكيلة المثالية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات البطولة العالمية.

وفي التوقيت نفسه، يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره منتخب نيكاراجوا في مباراة ودية قوية ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

وتختتم المباريات الودية الدولية بلقاء يجمع منتخب البوسنة والهرسك مع منتخب مقدونيا الشمالية في تمام التاسعة مساءً.

مواجهات قوية في الدوري المصري

يشهد الدوري المصري عدة مباريات مهمة مساء اليوم، حيث يلتقي المقاولون العرب مع مودرن سبورت في الثامنة مساءً، بالتزامن مع مباراة غزل المحلة أمام حرس الحدود، إضافة إلى مواجهة البنك الأهلي ضد الاتحاد.

وفي التاسعة مساءً يواجه فريق زد نظيره كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحالية من البطولة.

مباريات الدوري الكويتي

وفي الدوري الكويتي، يلتقي القادسية مع الجهراء عند السابعة وعشرين دقيقة مساءً، بينما يواجه الشباب فريق التضامن في التوقيت نفسه، في مواجهتين تسعيان لحصد النقاط وتحسين المراكز في جدول الترتيب

جنوب افريقيا اخبار الرياضة الدوري المصري الدوري الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

الطقس في مصر

حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

هرم خوفو

الكشف عن أحد أكثر الأسرار غموضًا داخل الهرم الأكبر.. ماذا وجد العلماء؟

الحريق

محافظ القليوبية: لا إصابات خطيرة بحريق العبور وجار أعمال التبريد

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

عصابة الذهب المضروب

القصة الكاملة في واقعة القبض على 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس وباعوها للمواطنين

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

حسام حسن يواصل التألق مع منتخب مصر قبل كأس العالم 2026 ويصل للفوز رقم 18

منتخب مصر

أحمد حسن: زيكو قادر على قيادة هجوم منتخب مصر في كأس العالم

حمزه عبدالكريم

حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار في أول ظهور مع منتخب مصر

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد