كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا لـ الناشئين

يستعد منتخب الناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف، لخوض المواجهة الهامة والمرتقبة أمام تنزانيا، والتي تجمع كلا المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

وتنطلق مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره التنزاني، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن، لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقامة في المغرب.

مباراة منتخب الناشئين أمام تنزانيا، عبر قنوات بي إن سبورتس، حيث تمتلك الشبكة القطرية الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

ويسعى منتخب الناشئين إلى كتابة التاريخ والتأهل للمباراة النهائية للبطولة، ومواجهة الفائز من مباراة المغرب والسنغال، أملا في حصد اللقب بعد ضمان التأهل لبطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

وافتتح منتخب الناشئين مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا بتعادل سلبي أمام إثيوبيا في دور المجموعات، ثم الفوز على تونس قبل الخسارة أمام المغرب مستضيف البطولة ليتأهل الطرفان سويا.

وفي الدور ربع النهائي، تمكن منتخب الناشئين من تخطي عقبة أسود كوت ديفوار، وذلك بعد الفوز برباعية مقابل هدف وحيد في مباراة كبيرة لصغار الفراعنة.

وخاض المنتخب، مرانه الختامي، وسط حالة من التركيز والحماس الكبير بين اللاعبين، في ظل رغبة الجميع في مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري، وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وقبل انطلاق المران، عقد حسين عبداللطيف، محاضرة فنية مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة الحفاظ على أعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص والالتزام بتعليمات الجهاز الفني طوال اللقاء.

وشهدت المحاضرة، حضور الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب، والذي حرص على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير المصرية، ومواصلة النتائج المميزة في البطولة.

وركز الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، خلال التدريب الختامي، على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، إلى جانب التدريب على الركلات الثابتة وركلات الترجيح، تحسبًا لأي سيناريو خلال المباراة.

وظهر التنافس قويًا بين لاعبي المنتخب لحجز مكان في التشكيل الأساسي لموقعة تنزانيا المرتقبة.



