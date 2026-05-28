قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزالة فورية لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية خلال العيد
كارثة مرورية مروعة في الصين.. 13 قتيلا و3 مصابين إثر تصادم حافلة بشاحنة
كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا لـ الناشئين
الأمم المتحدة تدرج إسرائيل ضمن القائمة السوداء المرتبطة بالعنف الجنسي في فلسطين
الصحة: برنامج صحي توعوي شامل في كافة المحافظات خلال أيام العيد
إقبال كثيف على المتنزهات في البحيرة للاحتفال بعيد الأضحى
اتصالات لاحتواء التصعيد.. بيزشكيان وشهباز شريف يبحثان وقف الحرب وسط توتر في هرمز
محمود الليثي يشارك صورة من الحج رفقة محمد رمضان
الأرصاد: طقس حار نهارا ومعتدل ليلا.. وشبورة صباحية وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الغربية
تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر .. المساحات والأسعار
مجزرة جديدة بغزة.. 10 شهداء بينهم أطفال وعائلات كاملة في غارة على شارع عمر المختار
مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو حتى الثانية صباحا بسبب مباراة مصر وروسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا لـ الناشئين

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
يسري غازي

يستعد منتخب الناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف، لخوض المواجهة الهامة والمرتقبة أمام تنزانيا، والتي تجمع كلا المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

وتنطلق مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره التنزاني، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن، لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقامة في المغرب.

مباراة منتخب الناشئين أمام تنزانيا، عبر قنوات بي إن سبورتس، حيث تمتلك الشبكة القطرية الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

ويسعى منتخب الناشئين إلى كتابة التاريخ والتأهل للمباراة النهائية للبطولة، ومواجهة الفائز من مباراة المغرب والسنغال، أملا في حصد اللقب بعد ضمان التأهل لبطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

وافتتح منتخب الناشئين مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا بتعادل سلبي أمام إثيوبيا في دور المجموعات، ثم الفوز على تونس قبل الخسارة أمام المغرب مستضيف البطولة ليتأهل الطرفان سويا.

وفي الدور ربع النهائي، تمكن منتخب الناشئين من تخطي عقبة أسود كوت ديفوار، وذلك بعد الفوز برباعية مقابل هدف وحيد في مباراة كبيرة لصغار الفراعنة.

وخاض المنتخب، مرانه الختامي، وسط حالة من التركيز والحماس الكبير بين اللاعبين، في ظل رغبة الجميع في مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري، وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وقبل انطلاق المران، عقد حسين عبداللطيف، محاضرة فنية مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة الحفاظ على أعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص والالتزام بتعليمات الجهاز الفني طوال اللقاء.

وشهدت المحاضرة، حضور الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب، والذي حرص على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير المصرية، ومواصلة النتائج المميزة في البطولة.

وركز الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، خلال التدريب الختامي، على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، إلى جانب التدريب على الركلات الثابتة وركلات الترجيح، تحسبًا لأي سيناريو خلال المباراة.

وظهر التنافس قويًا بين لاعبي المنتخب لحجز مكان في التشكيل الأساسي لموقعة تنزانيا المرتقبة.


 

منتخب الناشئين تنزانيا كأس أمم إفريقيا بي ان سبورت كأس العالم بقطر حسين عبداللطيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

حسين الشحات

عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

البرازيلي تشاموسكا

حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن الاجتماعي

التضامن: نجاح التحالف الوطني في تشغيل مراكز تنمية الاسرة بقرى حياة كريمة

الدكتور هاني سويلم

سويلم يتابع الموقف المائي وحالة الري خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

البابا تواضروس والآباء الرهبان

البابا تواضروس يستقبل رئيس دير "مارجرجس" حارة زويلة وكرير ومجموعة من الراهبات

بالصور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد