موقعة الحسم .. منتخب الناشئين يصطدم بكوت ديفوار فى ربع نهائي أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مواجهة قوية ومصيرية أمام منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين.

ويدخل منتخب مصر المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة المشوار القاري، بعد ما نجح في التأهل إلى ربع النهائي عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب المغرب، في مجموعة ضمت أيضًا تونس وإثيوبيا.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف إلى استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم المقبلة، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والاقتراب خطوة جديدة من المنافسة على اللقب الأفريقي.

ويصطدم منتخب مصر بمنافس قوي بعدما تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور ربع النهائي متصدرًا للمجموعة الثانية، عقب ظهور مميز خلال مرحلة المجموعات أكد من خلاله امتلاكه عناصر قوية على المستويين البدني والفني.

وكان المنتخب الوطني قد دخل البطولة بعد فترة إعداد قوية بدأت يوم 11 أبريل الماضي، وخاض خلالها 6 مباريات ودية، من بينها مواجهات دولية أمام الجزائر واليابان، قبل السفر إلى المغرب يوم 8 مايو الجاري للمشاركة في البطولة.

ويعول منتخب مصر على مجموعة من العناصر المميزة التي ظهرت بصورة جيدة خلال البطولة، وعلى رأسها زياد سعودي، صاحب الهدف الرائع في شباك المغرب بالجولة الماضية، إلى جانب عدد من المواهب التي لفتت الأنظار خلال مشوار الفريق.

ويتطلع لاعبو منتخب الناشئين لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، خاصة بعدما ضمن الفريق بالفعل المشاركة في كأس العالم المقبلة للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.

