قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائي أمم أفريقيا للناشئين
بعد استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين .. غارات لا تتوقف على جنوب لبنان ومنطقة البقاع
ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو
ما حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة؟ .. دار الإفتاء تحسم الجدل
مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-5-2026 والقنوات الناقلة
الصحافة الإسبانية عن حمزة عبد الكريم: مهاجم واعد يمتلك مقومات كبيرة
تخيّل أنه يسوع المسيح .. الكشف عن هوية مُنفذ حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
أحمد غانم سلطان: جماهير الأهلي تختفي عند الهزيمة.. وتفويت بلحاج للزمالك «هجص»
بعد رفع مستوى الخطر فى الكونغو .. اعرف الأعراض الأولية لـ فيروس إيبولا
بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك
ما حكم الوقوف بعرفة قبل الزوال فقط؟ .. دار الإفتاء تجيب
الأهلي معاه كل حاجة .. أحمد غانم سلطان: الـvar ساعد في عودة الزمالك للمنافسة على الدوري مرة أخرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصحافة الإسبانية عن حمزة عبد الكريم: مهاجم واعد يمتلك مقومات كبيرة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران

أشاد مارسييت جاومي، الصحفي بصحيفة SPORT الإسبانية، خلال تصريحات تلفزيونية، بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه يلعب في مركز رأس الحربة الصريح، وهو المركز الذي لا تخرج فيه أكاديمية لاماسيا العديد من المواهب مقارنة بباقي المراكز.

وأوضح "جاومي" أن أكاديمية برشلونة تُعد من أفضل الأكاديميات في العالم، إن لم تكن الأفضل، مشيرًا إلى أنها قدمت عبر تاريخها العديد من النجوم في مختلف المراكز مثل خط الوسط والدفاع والأجنحة، إلى جانب أسماء استثنائية مثل ليونيل ميسي ولامين يامال، وغيرهم من المواهب التي يصعب حصرها.

وأضاف أن مركز المهاجم الصريح “رقم 9” يُعد من أصعب المراكز في إنتاج لاعبين مميزين داخل الأكاديمية، ما يجعل ظهور لاعب واعد في هذا المركز أمرًا لافتًا.

وتابع الصحفي الإسباني أن رهان برشلونة على حمزة عبد الكريم يبدو ناجحًا حتى الآن، رغم أن الوقت ما زال مبكرًا للحكم النهائي عليه، خاصة أنه لم يشارك سوى في عدد محدود من المباريات.

وأشار إلى أن الدقائق القليلة التي ظهر فيها اللاعب نالت إعجاب الكثيرين، بفضل قوته البدنية وحسمه أمام المرمى، إلى جانب الحس التهديفي الواضح الذي يتمتع به، مؤكدًا أنه مهاجم مصري يمتلك مقومات واعدة في المستقبل.

حمزة عبد الكريم الصحافة الاسبانية برشلونة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

الزمالك

فرج عامر يثير الجدل بشأن ديون الزمالك وموقف الكاف

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

انفجار منجم فحم بالصين

مصرع 82 شخصا وفقدان 2 ونقل 128 للمستشفيات إثر انفجار منجم فحم شمالي الصين

فرج عامر

فرج عامر : الكاف يدرس فكرة الكارت الذهبي لإنقاذ بطولات أفريقيا مالياً

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

أمل سلامة

أمل سلامة : افتتاح كيان انفصالي منشأة دبلوماسية بالقدس اعتداء صارخ على الشرعية الدولية

تعبيرية

بعد ضبط 12 شركة في الشرقية..غرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص

هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر

مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في يوم أفريقيا تؤكد رؤية مصر لتعزيز وحدة القارة

بالصور

صغرت جدا.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ذعر في البيت الأبيض .. عملية إطلاق نار قرب نقطة تفتيش ومقتل المهاجم | شاهد

جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض
جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض
جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض

إطلالة رياضية.. رانيا يوسف تبهر متابعيها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

يسرا ومحمد سامي أبرز حضور حفل زفاف ابن إدوارد | شاهد

نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد
نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد
نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد