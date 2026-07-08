ثقة متزايدة في رينو مصر مع إطلاق برامج تقسيط حتى 5 سنوات.. تفاصيل

تحت شعار رينو بقت أقرب ليك – Your Renault Now Closer to You"، أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، عن إطلاق حملة تمويلية استثنائية لفترة محدودة على طرازات رينو أوسترال وميجان وداستر، وذلك خلال فعالية **Renault Test Drive Experience** التي أُقيمت بصالة عرض رينو بالشيخ زايد وسط حضور كبير من العملاء والمهتمين بالعلامة الفرنسية.

تعكس الحملة الجديدة استراتيجية EIM الهادفة إلى تقديم حلول امتلاك أكثر مرونة، تُمكّن شريحة أكبر من العملاء من اقتناء سيارات رينو والاستمتاع بما توفره من جودة أوروبية، وتكنولوجيا متطورة، وتجربة قيادة متميزة. وتتضمن العروض تمويلًا بفائدة 0% لمدة عام كامل، إلى جانب برامج تقسيط مرنة تصل إلى خمس سنوات بأسعار فائدة تبدأ من 1.7% وبحد أقصى 7.9%، بما يمنح العملاء خيارات متنوعة تلائم مختلف الاحتياجات والإمكانات.

وشهدت الفعالية إقبالًا لافتًا على تجارب القيادة، حيث أتيحت للحضور فرصة اختبار أداء السيارات والتعرف على أحدث أنظمة الأمان والراحة والتكنولوجيا المتقدمة التي تميز طرازات رينو. كما تم تسليم عدد من السيارات الجديدة في أجواء احتفالية، فيما بادر العديد من العملاء بحجز سياراتهم خلال الحدث، في انعكاس واضح لجاذبية العروض وثقة السوق في العلامة الفرنسية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس طاهر شاهين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة EIM، أن الشركة تواصل الاستثمار بثقة في السوق المصري، انطلاقًا من التزامها بتقديم قيمة حقيقية للعملاء عبر منتجات متميزة وحلول تمويل مبتكرة تسهّل قرار الشراء دون المساومة على الجودة أو الخدمات.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد الخادم، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع السيارات بالمجموعة، أن الحملة صُممت بعناية لتواكب احتياجات السوق المصري، وتمنح العملاء مرونة غير مسبوقة، سواء عبر الاستفادة من فائدة 0% لمدة عام أو من خلال برامج تقسيط ممتدة بشروط تنافسية.

كما أشار الأستاذ عبد الرحمن سلطان، المدير العام لرينو مصر، إلى أن الطرازات الثلاثة المشاركة في الحملة – أوسترال وميجان وداستر – تمثل حلولًا متنوعة تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء، سواء الباحثين عن SUV متطورة، أو سيدان عصرية، أو سيارة عملية متعددة الاستخدامات.

وتدعم EIM هذه المبادرة بشبكة متكاملة تضم أكثر من 25 مركز خدمة وصيانة معتمدًا، إلى جانب شبكة واسعة من صالات العرض والموزعين المعتمدين على مستوى الجمهورية، بما يضمن تجربة ملكية متكاملة وخدمات ما بعد البيع وفق أعلى معايير الجودة.