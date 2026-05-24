مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-5-2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من مايو، إلى مجموعة من المواجهات القوية التي تشهدها الملاعب العربية والأوروبية، في يوم كروي مزدحم بالإثارة والندية، سواء على مستوى البطولات القارية أو الدوريات الكبرى، وسط ترقب جماهيري واسع لمتابعة أبرز النجوم والأندية.

ويتصدر المشهد لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يجمع بين فريقي الجيش الملكي وصن داونز، في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يسعى كل فريق للتتويج باللقب القاري الأغلى على مستوى الأندية الإفريقية، في مباراة يتوقع أن تشهد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، تقام جميع مباريات الجولة في توقيت موحد عند السادسة مساءً، مما يزيد من حدة المنافسة سواء في صراع اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بالإضافة إلى معركة الهروب من الهبوط. ويبرز في هذه الجولة لقاء ليفربول أمام برينتفورد، إلى جانب مواجهة مانشستر سيتي وأستون فيلا، وكذلك مباراة تشيلسي أمام سندرلاند.

كما تشهد الجولة لقاءات قوية أخرى، أبرزها مواجهة برايتون ضد مانشستر يونايتد، ومباراة كريستال بالاس أمام آرسنال، بالإضافة إلى لقاء توتنهام هوتسبير مع إيفرتون.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي فياريال مع أتلتيكو مدريد في مواجهة قوية تقام عند العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة.

أما منافسات الدوري الإيطالي، فتشهد عدة مباريات مهمة، أبرزها لقاء نابولي مع أودينيزي، ومواجهة ميلان أمام كالياري، إلى جانب ديربي مدينة تورينو بين تورينو ويوفنتوس.

وعلى مستوى بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت سبعة عشر عامًا، يخوض منتخب مصر تحت 17 سنة مواجهة مهمة أمام منتخب كوت ديفوار تحت 17 سنة في تمام التاسعة مساءً، بينما يلتقي منتخب المغرب تحت 17 سنة مع منتخب الكاميرون تحت 17 سنة ضمن منافسات البطولة القارية للناشئين