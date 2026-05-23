موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا.. والقنوات الناقلة

إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الألمانية والأوروبية مساء اليوم نحو الملعب الملعب الأولمبي في برلين، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا 2025-2026.

ويدخل العملاق البافاري المباراة باحثًا عن تعزيز هيمنته التاريخية على البطولة وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بينما يطمح شتوتجارت إلى قلب التوقعات والتتويج بلقب ثمين بعد موسم شهد مستويات قوية للفريق.

بايرن يبحث عن استعادة الهيبة

ويخوض بايرن ميونخ النهائي وسط حالة من التذبذب في النتائج خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما حقق انتصارين فقط في آخر خمس مباريات، كان أبرزها الفوز الكبير على كولن بنتيجة 5-1.

ويعوّل الفريق بشكل كبير على هدافه الإنجليزي هاري كين، متصدر هدافي البطولة برصيد 7 أهداف، في ظل استمرار القلق داخل الفريق بسبب المشاكل الدفاعية، بعدما استقبلت شباكه معدلًا مرتفعًا من الأهداف في المباريات الأخيرة.

شتوتجارت يراهن على المفاجأة

في المقابل، يدخل شتوتجارت المواجهة بطموح تحقيق مفاجأة مدوية أمام بطل ألمانيا، رغم نتائجه غير المستقرة مؤخرًا، حيث اكتفى بفوز وحيد خلال آخر خمس مباريات.

ويبرز داخل صفوف الفريق المهاجم دينيز أونديف، الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين في الفترة الأخيرة.

ويأمل شتوتجارت في استغلال المساحات والثغرات الدفاعية داخل صفوف بايرن، خاصة أن المواجهات الأخيرة بين الفريقين اتسمت بالطابع الهجومي المفتوح.

تفوق تاريخي للبافاري

وتكشف الأرقام عن تفوق واضح لصالح بايرن ميونخ في المواجهات المباشرة، إذ نجح الفريق البافاري في الفوز بـ12 مباراة من آخر 15 مواجهة جمعت الفريقين، مقابل انتصار وحيد فقط لشتوتجارت، بينما حضر التعادل في مناسبتين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتقام مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، بصوت المعلق فارس عوض.

