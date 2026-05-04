أبطال أوروبا.. هل تتكرر ملحمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في أليانز أربنا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب أليانز أرينا الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل بين بايرن ميونيخ وضيفه باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة في السنوات الأخيرة.

مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق الباريسي (5-4) لم تكن مجرد لقاء كروي بل عرضًا هجوميًا مفتوحًا أعاد للأذهان فلسفة كرة القدم الشاملة حيث غابت الحسابات الدفاعية لصالح المتعة والإيقاع السريع.

ذهاب استثنائي

على ملعب بارك دي برانس تبادل الفريقان السيطرة والأهداف في مواجهة اتسمت بالجرأة الهجومية من الجانبين.

سجل هاري كين وميكايل أوليسيه هدفي التقدم لبايرن قبل أن يرد خفيتشا كفاراتسخيليا وجواو نيفيش بثنائية أعادت التوازن.

لكن الكلمة الأخيرة في الشوط الأول كانت لصالح باريس بعدما سجل عثمان ديمبيلي من ركلة جزاء قبل أن يعود كفاراتسخيليا وديمبيلي لتوسيع الفارق إلى (5-2) في وقت بدا فيه أن المواجهة حُسمت.

غير أن بايرن رفض الاستسلام ونجح عبر دايو أوباميكانو ولويس دياز في تقليص الفارق ليبقي على آماله قائمة قبل موقعة الإياب.

إنريكي وكومباني

المباراة لم تكن مجرد صراع لاعبين بل مواجهة فكرية بين مدربين يفضلان كرة القدم الهجومية.

المدرب الإسباني لويس إنريكي وصف اللقاء بأنه احتوى كل شيء في إشارة إلى التقلبات الدرامية التي شهدها.

في المقابل أبدى فينسان كومباني مدرب بايرن انزعاجه من الأخطاء الدفاعية لكنه تمسك بفلسفته القائمة على المبادرة الهجومية مؤكدًا أن كرة القدم لا تخضع لنموذج واحد.

الإياب.. كل شيء ممكن

رغم أفضلية باريس سان جيرمان فإن فارق الهدف الواحد يُبقي الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات خاصة مع إقامة المباراة على ملعب بايرن.

الفريق الألماني يعول على عاملي الأرض والجمهور سعيًا لبلوغ النهائي الثاني عشر في تاريخه واستعادة اللقب الغائب منذ 2020.

في المقابل يطمح باريس إلى مواصلة حلمه الأوروبي وبلوغ النهائي للمرة الثانية تواليًا والثالثة في تاريخه بحثًا عن اللقب الأول.

غيابات مؤثرة وتحديات إضافية

يدخل الفريق الباريسي المواجهة بغياب أشرف حكيمي الذي تعرض لإصابة في الفخذ خلال لقاء الذهاب ما يمثل ضربة لخط الدفاع.

وتشير تصريحات إنريكي إلى أن فريقه لن يتخلى عن أسلوبه الهجومي حتى لو تطلب الأمر تسجيل أهداف جديدة لضمان التأهل.

آرسنال وأتلتيكو

على جانب آخر يحتضن ملعب الإمارات مواجهة لا تقل أهمية حين يستضيف آرسنال نظيره أتلتيكو مدريد.

الفريق اللندني يملك أفضلية نسبية بعد التعادل (1-1) ذهابًا ويكفيه الفوز بأي نتيجة لبلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2006.

آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا يقدم موسمًا استثنائيًا حيث لم يتعرض لأي هزيمة في البطولة حتى الآن ويأمل في ترجمة ذلك إلى إنجاز تاريخي.

الرهان على الواقعية

في المقابل يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة بطابعه المعتاد المعتمد على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة.

المدرب دييجو سيميوني أكد أن فريقه سيخوض تحديًا استثنائيًا مع الإبقاء على خيار جر المباراة إلى ركلات الترجيح قائمًا.

الطريق إلى النهائي.. من يحسم؟

بين قمة هجومية مفتوحة في ميونيخ وصراع تكتيكي في لندن تبدو ملامح نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم غامضة حتى اللحظة الأخيرة.

بايرن ميونيخ يبحث عن استعادة المجد وباريس سان جيرمان يطارد الحلم الأول بينما يسعى آرسنال لكسر عقدة التاريخ ويأمل أتلتيكو مدريد في كتابة النهاية السعيدة.

