القومي للمرأة يشارك للعام الثاني في معرض “بي إكسبو” بجناح لعرض منتجات السيدات

شارك المجلس القومي للمرأة للعام الثاني على التوالي في فعاليات معرض “بي إكسبو” (B Expo)، الذي أُقيم بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث تم تخصيص جناح للمجلس لعرض منتجات السيدات، وذلك بحضور المهندسة جيهان توفيق، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، في المعرض نيابةً عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس.

وقد أوضحت الأستاذة مي محمود، المديرة العامة لمركز تنمية مهارات المرأة، أن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية المجلس لتوفير منصات تسويقية فعّالة، مشيرةً إلى أن الجناح يضم منتجات مستفيدات من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بما يعزز فرصهن في الوصول للأسواق وتحقيق دخل مستدام.

كما أعربت الدكتورة نورهان قنديل، إحدى مؤسسي المعرض، عن سعادتها باستمرار التعاون مع المجلس، مؤكدةً أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

وضم جناح المجلس منتجات متنوعة تشمل الجلود، والنحاس، وشنط الخيوط، وأعمال الطباعة والتطريز، والصابون الطبيعي، بمشاركة سيدات من محافظات المنيا، حلايب وشلاتين، القاهرة، والأقصر.