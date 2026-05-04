تأجيل الملف.. مشاركة الأهلي الإفريقية مرتبطة بنتائجه في الدوري المحلي

كشفت صحيفة “Le360” المغربية أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر تأجيل حسم ملف زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب ضغط جدول المباريات وكثرة الارتباطات القارية والدولية في الفترة الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التأجيل يعني استمرار العمل بالنظام الحالي دون أي تعديل في عدد الفرق المشاركة، على أن يتم مناقشة الملف مجددًا في وقت لاحق بعد إعادة ترتيب الروزنامة.

وأضاف التقرير أن مشاركة النادي الأهلي في النسخ المقبلة من البطولة ستظل مرتبطة بنتائجه وترتيبه في الدوري المحلي، في ظل عدم وجود أي قرارات استثنائية أو توسعات جديدة حتى الآن.

ويأتي ذلك في إطار مناقشات مستمرة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تطوير بطولاته وتنظيم الروزنامة بما يتناسب مع ضغط المباريات على الأندية والمنتخبات.