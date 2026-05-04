أتمنى الموت لـ التقي بمن اشتقت إليهم.. شاهد كلمات مؤثرة لـ هاني شاكر قبل وفاته

شهدت الفترة الأخيرة في حياة الفنان الراحل هاني شاكر، تصريحات مؤثرة، عكست حالة من الحزن الشديد على رحيل نجلته دينا.

وقال الفنان الراحل هاني شاكر، قبل وفاته، إن رحيل نجلته دينا كسره، موضحًا أن الإنسان قد ينسى الموت بسبب مشاغل الحياة، لكنه بعد رحيل دينا عام 2011، ثم وفاة شقيقه، شعر بقرب الموت منه.

وأوضح شاكر ، خلال حوار تلفزيوني سابق: «بعد وفاة نجلتي دينا، شعرت وكأن جزءًا من جسدي دفن في التراب، وأن الموت أخذ أغلى ما لدي، وأصبحت أفكر طوال الوقت في الموت واليوم الآخر، وأحمل همه».

وتابع أنه يفكر دائمًا في الموت، وينتظر اليوم الذي يرى فيه نجلته، قائلًا: «أتمنى اليوم الذي أرى فيه ابنتي، رحمها الله».

وأشار إلى أنه يزور المقابر من وقت لآخر، ويجلس أمام قبر نجلته ويدعو لها، ودخل في حالة بكاء، قائلًا: «أتمنى الموت لألتقي بمن اشتقت إليهم».

وقد أكد الناقد الفني جمال عبد القادر أن الفنان الراحل هاني شاكر، بعد تخرجه من معهد الموسيقى، شارك مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، واكتشفه الراحل محمد الموجي في هذا التوقيت.

وأضاف الناقد الفني، خلال حواره ببرنامج، صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن الموجي قدم «أمير الغناء» في أغنية «حلوة الدنيا معاك»، وأن الصحافة ركزت مع هاني شاكر، لأن في هذه الفترة كانت هناك خلاف بين عبد الحليم والموجي.

ولفت إلى أن هاني شاكر ظهر وكان يمتلك صوتًا مميزًا، وأنه خرجت أخبار عن وجود خلافات بين عبد الحليم وهاني شاكر، لكن حليم لم يحارب هاني، وكذلك لم يتفعل مع الصحافة في تلك الفترة، ولكن بشكل عام لم يكن هناك خلاف بين الراحلين.



وأشار إلى أن هاني، بعد فترة، وجد لنفسه مكانة خاصة، وقدم نوعًا مميزًا من الأغاني، وارتبط بالجمهور، وكان يركز في اختياراته الفنية، ولم يتأثر بالمطربين الذين كان يحبهم.



وأوضح أن هاني لم يقلد عبد الحليم، وأنه ظل لمدة 50 عامًا نجمًا بارزًا في الوطن العربي، حتى لُقّب بـ«أمير الغناء العربي».