قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار رئيس الإمارات: الهجوم على ناقلة النفط في مضيق هرمز دليل على التهديد الإيراني
أتمنى الموت لـ التقي بمن اشتقت إليهم.. شاهد كلمات مؤثرة لـ هاني شاكر قبل وفاته
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن
تحذير للطلاب.. 8 أمور يحذر ارتكابها خلال التواجد في الجامعة
أبطال أوروبا.. هل تتكرر ملحمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في أليانز أربنا
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة.. غدا
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
مصادر.. محمود ناجي حكمًا لـ مباراة الأهلي وانبي غدا في بطولة الدوري
الإنسانية في أبهى صورها.. صيدلي ينقذ حياة صغيرة تعرضت للاختناق بالمحلة.. صور وفيديو
وسط المحيط الأطلسي .. وفيات وإصابات بسبب مرض غامض على متن سفينة سياحية
طعن على المنشطات.. حسم مصير رمضان صبحي في وادا وكاس اليوم
مسؤول أمريكي: إيران اختلقت قصة الهجوم على السفينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أتمنى الموت لـ التقي بمن اشتقت إليهم.. شاهد كلمات مؤثرة لـ هاني شاكر قبل وفاته

الفنان الراحل هاني شاكر
الفنان الراحل هاني شاكر
البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة في حياة الفنان الراحل هاني شاكر، تصريحات مؤثرة، عكست حالة من الحزن الشديد على رحيل نجلته دينا.

وقال الفنان الراحل هاني شاكر، قبل وفاته، إن رحيل نجلته دينا كسره، موضحًا أن الإنسان قد ينسى الموت بسبب مشاغل الحياة، لكنه بعد رحيل دينا عام 2011، ثم وفاة شقيقه، شعر بقرب الموت منه.

هاني شاكر
الفنان الراحل هاني شاكر

وأوضح شاكر ، خلال حوار تلفزيوني سابق: «بعد وفاة نجلتي دينا، شعرت وكأن جزءًا من جسدي دفن في التراب، وأن الموت أخذ أغلى ما لدي، وأصبحت أفكر طوال الوقت في الموت واليوم الآخر، وأحمل همه».

وتابع أنه يفكر دائمًا في الموت، وينتظر اليوم الذي يرى فيه نجلته، قائلًا: «أتمنى اليوم الذي أرى فيه ابنتي، رحمها الله».

الفنان الراحل هاني شاكر

وأشار إلى أنه يزور المقابر من وقت لآخر، ويجلس أمام قبر نجلته ويدعو لها، ودخل في حالة بكاء، قائلًا: «أتمنى الموت لألتقي بمن اشتقت إليهم».

وقد أكد الناقد الفني جمال عبد القادر أن الفنان الراحل هاني شاكر، بعد تخرجه من معهد الموسيقى، شارك مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، واكتشفه الراحل محمد الموجي في هذا التوقيت.

الفنان هاني شاكر
الفنان الراحل هاني شاكر

وأضاف الناقد الفني، خلال حواره ببرنامج، صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن الموجي قدم «أمير الغناء» في أغنية «حلوة الدنيا معاك»، وأن الصحافة ركزت مع هاني شاكر، لأن في هذه الفترة كانت هناك خلاف بين عبد الحليم والموجي.

ولفت إلى أن هاني شاكر ظهر وكان يمتلك صوتًا مميزًا، وأنه خرجت أخبار عن وجود خلافات بين عبد الحليم وهاني شاكر، لكن حليم لم يحارب هاني، وكذلك لم يتفعل مع الصحافة في تلك الفترة، ولكن بشكل عام لم يكن هناك خلاف بين الراحلين.


وأشار إلى أن هاني، بعد فترة، وجد لنفسه مكانة خاصة، وقدم نوعًا مميزًا من الأغاني، وارتبط بالجمهور، وكان يركز في اختياراته الفنية، ولم يتأثر بالمطربين الذين كان يحبهم.


وأوضح أن هاني لم يقلد عبد الحليم، وأنه ظل لمدة 50 عامًا نجمًا بارزًا في الوطن العربي، حتى لُقّب بـ«أمير الغناء العربي».

هاني شاكر الفنان هاني شاكر وفاة هاني شاكر الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

يستأنف ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" بالجامع الأزهر الشريف وعبر البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يرد على الشبهات المثارة حول الحج.. غدًا

كيف نطهر قلوبنا من الغل ونرضى الله

كيف نطهر قلوبنا من الغل ونرضى الله؟ علي جمعة يوضح

هل يقضى المغمى عليه الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟.. الإفتاء توضح

هل يقضي المغمى عليه الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد