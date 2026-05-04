رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة.. غدا

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة ويرافقه الدكتور أحمد كجوك وزير المالية.

وكان قد أكد كجوك،في تصريحات سابقة أننا نهدف ونبذل كل الجهد لاكتساب ثقة مجتمع الأعمال من خلال تيسيرات تنفذ على أرض الواقع، ونسعى لتوسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أننا معًا، نمضي خطوة مؤثرة في تغيير الواقع الضريبي بالتحول إلى ثقافة «خدمة العملاء» وإطلاق خدمات «الموبايل أبلكيشن»، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وقاعدة البيانات الضريبية في التسهيل على شركائنا الملتزمين.

أضاف الوزير، أنه سيكون هناك «بروفايل» لكل ممول؛ لاستيفاء المعلومات والمستندات من قواعد بيانات «الفاتورة والإيصال الإلكتروني»، موجهًا حديثه للعاملين: «لا ترهقوا شركاءنا فى طلبات كثيرة، يمكن أن تكون مسجلة عندنا من قبل.. سهلوا وبسطوا قد ما تقدروا.. وفكروا دائمًا.. إزاى نتطور كل يوم.. ونوفر خدمات إضافية مميزة أون لاين».