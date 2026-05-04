مسلسل اللعبة يواصل تصدر نسب المشاهدة في مصر

تمكن مسلسل اللعبة في موسمه الخامس، من الحفاظ علي تصدر نسب المشاهدة للاسبوع الثالث علي التوالي ، وذلك علي منصة شاهد.

واحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هم للأعمال الاعلي مشاهدة في مصر.

الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فيه كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

العمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حين يقرر وسيم اللعب مرة أخرى، ليدخل في تحديات جديدة.