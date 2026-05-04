النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

رفضت اليوم الإثنين محكمة النقض الطعن المقدم من أحمد فتوح لاعب الزمالك على حكم حبسه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ على خلفية القضية الخاصة بالحادث الذي ارتكبه في وقت سابق، وأسفر عن مصرع شخص.

وتعرض في شهر أغسطس عام 2024 أحمد فتوح نجم الزمالك لحادث سير على الطريق السريع بالساحل الشمالي أدى إلى اصطدامه بأحد الأشخاص ووفاته على الفور بعد اصطدامه بسيارة فتوح.

وتم إلقاء القبض على لاعب الزمالك أحمد فتوح والتحفظ على السيارة.

واستقبلت مستشفى العلمين جثة هامدة باسم أحمد السيد .ا وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة الجثامين بمستشفى العلمين .

حادث مروع

جاءت البداية عندما تلقت شرطة النجدة بمطروح إخطاراً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي العلمين، ما تسبب فى وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحمد فتوح قيادته سيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحي، دهس شخصا بالطريق المذكور.

وألقت قوات الأمن القبض على أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد أن دهس أحد المواطنين بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالى فى مطروح، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

تفاصيل الحادث

قام أحمد فتوح لاعب الزمالك بالاصطدام بسيارته بأحد الأشخاص الذي يعمل أمين شرطة بطريق الساحل الشمالي في تمام الساعه 3 ونصف فجرا.

أمين الشرطة المتوفي بحسب تقارير اعلامية كان يؤدي عمله في منطقة عبور المشاة أمام مدخل الوزراء قبل دهسة عن طريق سيارة ملاكي مسرعة يقودها لاعب الزمالك أحمد فتوح ومعه حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

واستقبلت مستشفي العلمين النموذجي جثة المواطن الذي يبلغ من العمر 54 سنة مقيم في الإسكندرية، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى العلمين النموذجي لحين الانتهاء من الإجراءات.

التحفظ على نجم الزمالك

جري حينها التحفظ علي كل من محمد صبحي حارس مرمى الزمالك وأحمد فتوح الظهير الأيسر في قسم الشرطة بعد حادثة الدهس بسيارته لأحد الأشخاص والذي توفي علي إثرها.

تحليل مخدرات

أجري الثنائي أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك ومحمد صبحي حارس المرمى تحليل مخدرات، وذلك لمعرفة حالتهما أثناء الحادثة التي وقعت في الساحل الشمالي.

وظهرت نتيجة عينة المخدارت لـ أحمد فتوح بأنها إيجابية وتم الإفراج عن محمد صبحى بعد سلبية العينة وعرض فتوح على النيابة العامة.

فيما كان مصطفى الزنارى لاعب الزمالك مع الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي إلا أنه عاد مبكرا.

حبس 4 أيام

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن قرار النيابة الذي أمرت بحبس أحمد فتوح لاعب الفريق الكروى الأول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل مما أدى إلى وفاته.



ماذا قال أحمد فتوح عن الحادث؟

قال أحمد فتوح ، أنه كان في اتجاهه إلى قريه هايسيندا باي بالساحل الشمالي وفوجئ بشخص أثناء عبوره الطريق وحاول أن يتفاداه ولم يتمكن فاصطدم به.

س: ما تفصيلات ما حدث ؟

ج: اللى حصل أني كنت قائد للسيارة خاصتي ومتجه إلى قريه هاسيندا باي علي الطريق الساحلي السريع وكنت في منتصف الطريق تقريبا وأثناء السير تفاجأت بشخص بيعبر الطريق وعليه توجهت للحارة اليسرى واتفاجئت بيه مکمل عبور الطريق وحاولت اتفادى الاصطدام به علي قد ما قدرت لكن خبطته من جانب السيارة الأيسر.

س: أمام من حدث ذلك ؟

ج: أمام كل الناس الموجودة على الطريق.

س: من كان قائد السيارة؟

ج: أنا اللي كنت قائدها وجنبي حد صديقي.

س: وهل وقع بينكم ثمة إصابات؟

ج: لا الحمد لله ما فيش أي إصابات.

س: هل كان بإمكانك تفادي وقوع الحادث؟

ج: حاولت على قد ما قدرت بس ما عرفتش.

س: هل تتهم أحد بشي؟

ج: لا ده قضاء وقدر.

س: هل تشتبه في الحادث جنائي؟

ج: لا.

س: ما قصدك من أقوالك؟

ج: إثبات حالة.

تصالح وحكم حبس فتوح

أصدرت محكمة جنايات مطروح حكماً نهائياً ضد لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح في قضية دهس المواطن السيد أحمد الشبكي على طريق العلمين، وتضمن الحكم الآتي:

الحبس: سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغريمه إضافة إلي سحب رخصة القيادة الخاصة باللاعب نهائياً وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

وتم إصدار الحكم بعد أن تنازلت أسرة الضحية عن الحق المدني رسمياً أمام المحكمة عقب قبول "الدية" والتصالح مع اللاعب.

رفض إستئناف فتوح

في فبراير 2025، أيدت محكمة استئناف مرسى مطروح الحكم السابق، بعد رفض الطعن المقدم من دفاع اللاعب موضوعاً وقبوله شكلاً وشملت القضية تهم القيادة تحت تأثير مخدر الحشيش، وتجاوز السرعة القانونية، والقتل

رفض طعن فتوح

قضت اليوم الإثنين محكمة النقض ، برفض الطعن المقدم من أحمد فتوح لاعب الزمالك على حكم حبسه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ على خلفية القضية الخاصة بالحادث الذي ارتكبه في وقت سابق، وأسفر عن مصرع شخص.

وطالب دفاع فتوح قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغائه، مستندًا إلى عدة دفوع قانونية، أبرزها وجود قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون على الواقعة محل الاتهام.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة الختامية للدفاع، حيث تمسك دفاع “فتوح” ببراءة موكله، مؤكدًا أن الحكم الصادر بحق اللاعب تضمن العديد من أوجه القصور القانونية التي تستدعي إعادة النظر فيه أمام محكمة النقض.