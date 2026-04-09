قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: إقامة مشروع لتصنيع الأثاث بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة بنظام المناطق الحرة
الوزراء يوافق على مدّ تقديم طلبات التصالح في مخالفات للبناء 6 أشهر
قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور
الوزراء يوافق علي مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك
لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم
بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم
حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل
ضربوه بألة حادة.. إصابة شخص إثر وقوع مشاجرة في الدقهلية
لقاء عربي أوروبي لبحث التصعيد في الأراضي العربية ووقف الحرب على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يحاول تمديد عقد أحمد فتوح

عبدالله هشام

عقد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك اجتماع مع أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم لمحاولة تمديد عقد اللاعب.

جاء ذلك خلال تواجد بعثة الزمالك في الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأبلغ نصر ، احمد فتوح برغبة نادي الزمالك في تمديد عقد اللاعب وتعديله في أقرب وقت ممكن بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وظهر فتوح بأداء مميز مع منتخب مصر أمام إسبانيا في المباراة الودية الماضية مما لفت أنظار العالم إليه خصوصا بعد إيقاف لامين يامال.

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة هامه أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بينما تقام مباراة الاياب يوم 17 أبريل الجاري

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف -  خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

هشام نصر نادي الزمالك الزمالك الجزائر الكونفيدرالية شباب بلوزداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

