الزمالك يحاول تمديد عقد أحمد فتوح

عقد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك اجتماع مع أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم لمحاولة تمديد عقد اللاعب.

جاء ذلك خلال تواجد بعثة الزمالك في الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأبلغ نصر ، احمد فتوح برغبة نادي الزمالك في تمديد عقد اللاعب وتعديله في أقرب وقت ممكن بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وظهر فتوح بأداء مميز مع منتخب مصر أمام إسبانيا في المباراة الودية الماضية مما لفت أنظار العالم إليه خصوصا بعد إيقاف لامين يامال.

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة هامه أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بينما تقام مباراة الاياب يوم 17 أبريل الجاري

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.