كأس الكونفدرالية.. إجراء جديد في الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد

قررت إدارة نادي الزمالك مضاعفة المكافآت للاعبي القلعة البيضاء حال تحقيق الفوز في ذهاب شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة هامه أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بينما تقام مباراة الاياب يوم 17 أبريل الحاري.

يعقد «معتمد جمال»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الخميس، وذلك قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر عمر جابر، قائد الفريق، المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد.

كما يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق شباب بلوزداد في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، بحضور أحد لاعبي الفريق.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.