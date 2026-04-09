«الغندور»: تغيير وحيد في تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد في هذا المركز

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن استعدادات الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال «الغندور» في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يثبت تشكيله أمام شباب بلوزداد باستثناء تغيير وحيد، المركز الوحيد الذي من الوارد أن يشهد تغييرات هو وسط الملعب، وبالتحديد أحمد ربيع، حيث هناك مفاضلة بينه وبين محمد شحاتة".

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة حاسمة أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

بينما تقام مباراة الاياب يوم 17 أبريل الحاري

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلًا من :

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.