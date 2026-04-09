شوبير يكشف سر تراجع نتائج الأهلي

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الاهلي السابق عن اسباب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد شوبير في تصريحاته إذاعية أن تراجع نتائج الأهلي لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة عدة اسباب أبرزها غياب عدة مراكز هامه داخل الفربق منها مركز المهاجم الصريح.

وأضاف أن رحيل المهاجم وسام أبو علي كان له تأثير سلبي كبير على أداء الأهلي مؤكدًا أن الإدارة لم تنجح حتى الآن في تعويض غيابه بالشكل المناسب

وتابع شوبير أن أزمة المهاجم الصريح ليست جديدة بل تعد مشكلة ممتدة منذ سنوات داخل الأهلي، بل وتمتد أيضًا إلى أندية أخرى مثل نادي الزمالك