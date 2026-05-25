كريم عبد العزيز: 7 Dogs من أصعب تجاربي في السينما.. وأحمد عز: عمل مرهق

كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن أبرز وأصعب المشاهد التي واجهها خلال تصوير فيلم 7 Dogs، مؤكدًا أن العمل كان من أكثر التجارب التي تطلبت جهدًا بدنيًا كبيرًا في مسيرته.

وقال كريم عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن مشاهد الصحراء ومشهد الطائرة كانا من أصعب لحظات التصوير، حيث تطلبت هذه المشاهد تنفيذ حركات معقدة وانقلابات كاملة بزاوية 360 درجة، ما وضع الفريق أمام تحديات بدنية وتقنية كبيرة.

وأضاف أن بعض اللقطات تضمنت قلب الطائرة أثناء التصوير، حيث كان الوضع داخلها غير مستقر، مشيرًا إلى أنه كان أحيانًا يكون في وضعية معكوسة مثل أن يكون الرأس في الأسفل والقدمين في الأعلى أثناء تنفيذ المشاهد.

7 Dogs.. كريم عبد العزيز يكشف أصعب مشاهد العمل: الصحراء والطائرة الأكثر إجهادًا

طبيعة مشاهده الصعبة

ولفت إلى أن هذا الفيلم يُعد من أكثر الأعمال التي بذل فيها مجهودًا بدنيًا شاقًا، نظرًا لطبيعة مشاهده الصعبة وأجوائه الإنتاجية الضخمة.

فيلم 7 Dogs.. كريم عبد العزيز: عودة قوية إلى الأكشن.. وفخور بمشاركة نجوم عالميين

أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة في فيلم 7 Dogs، مؤكدًا أن العمل يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة بعد فترة طويلة من الابتعاد عن أفلام الأكشن.

وقال كريم عبد العزيز إن الفيلم يُعد عملًا ضخمًا على جميع المستويات، موضحًا أن فريق العمل حرص على تقديم تجربة مختلفة تعتمد على “لغة جديدة” في التنفيذ والمعالجة، وهو ما اعتبره تجربة مميزة ومختلفة بالنسبة له.

وأضاف أنه يشعر بالفخر لوجود فنانين مصريين يشاركون إلى جانب ممثلين عالميين في هذا المشروع، معتبرًا أن ذلك يعكس تطور وقدرة السينما العربية على تقديم أعمال تنافس عالميًا.

مشاهد الأكشن في الفيلم جاءت بشكل متوازن

وأشار إلى أن مشاهد الأكشن في الفيلم جاءت بشكل متوازن ومدروس، بما يخدم الأحداث ويمنح العمل مصداقية وإثارة في الوقت نفسه.

7 Dogs.. كريم عبد العزيز: الاحتراف مع مارتن لورانس وميزانية تتجاوز 40 مليون دولار

أكد الفنان كريم عبد العزيز أن مشاركته في فيلم 7 Dogs كانت تجربة احترافية مكثفة، موضحًا أنه حرص على إتقان دوره بعد مشاهدة أداء النجم العالمي مارتن لورانس والتزامه الكبير بالشخصية التي يقدمها.

وقال كريم عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن وجود ممثلين عالميين في العمل رفع مستوى الالتزام داخل التصوير، وجعله أكثر حرصًا على التفاصيل الدقيقة في الأداء.

وأضاف أن الفيلم يُعد من أضخم الإنتاجات في السينما العربية، حيث تصل ميزانيته إلى نحو 42 مليون دولار، ما يجعله من أكبر الأفلام إنتاجيًا في المنطقة.

طبيعة التحضير للعمل

وأشار إلى أن هذا الحجم الإنتاجي فرض مستوى عاليًا من الاحترافية على جميع المشاركين، سواء من حيث الأداء أو تنفيذ المشاهد أو طبيعة التحضير للعمل.

كريم عبد العزيز عن فيلم 7 Dogs: تصوير دقيق بلا مجال للصدفة.. ومشاهد تحت الماء لساعات طويلة

أكد الفنان كريم عبد العزيز، أن فيلم 7 Dogs اعتمد على مستوى عالٍ من الدقة والانضباط في التنفيذ، مشيرًا إلى أنه “لم يكن هناك مجال للصدفة أو الخطأ” في ظل وجود طاقم عمل عالمي يشارك في المشروع.

وقال كريم عبد العزيز، خلال لقائه مع برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن كل فنان كان يدرك تمامًا دوره وما يُطلب منه خلال التصوير، نظرًا لطبيعة الإنتاج الضخم والمعايير الفنية العالية التي اعتمدها الفيلم.

وتحدث كريم عبد العزيز عن أحد أصعب المشاهد في العمل، وهو مشهد تحت الماء، مؤكدًا أنه تم تصويره بمشاركة 4 أفراد في نفس الوقت داخل المياه، واستمر لفترات طويلة تحت الماء لضمان خروج المشهد بأفضل صورة ممكنة.

التجربة كانت مرهقة بدنيًا

وأضاف أن تلك التجربة كانت مرهقة بدنيًا لكنها في الوقت نفسه مميزة، وأسهمت في رفع مستوى التحدي داخل العمل، بما يتناسب مع طبيعة الفيلم وأجوائه العالمية.

أحمد عز: 7 Dogs أكبر ميزانية في السينما العربية وتجربة مرهقة وممتعة

أكد الفنان أحمد عز أن فيلم 7 Dogs شكّل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، واصفًا التجربة بأنها كانت “ممتعة ومرهقة” في الوقت نفسه، خاصة مع مشاركة عدد من النجوم العالميين وكبار الفنانين.

وقال أحمد عز، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن فريق العمل كان حريصًا على الظهور بمستوى يليق بحجم الإنتاج، مؤكدا أن ميزانية الفيلم تُعد الأكبر في تاريخ السينما العربية، ما وضع مسؤولية كبيرة على جميع المشاركين في العمل.

انطلاق التصوير

وتابع أن صُنّاع الفيلم ركزوا على تقديم المشاهد بصورة واقعية ومقنعة، لافتًا إلى أنه استفاد كثيرًا من التجربة على المستويين الفني والبدني، خصوصًا بعد فترة طويلة من التدريبات المكثفة التي سبقت انطلاق التصوير.

7 Dogs.. أحمد عز: طاقم عالمي وتجربة

تمثيل باللغة الإنجليزية أمام نجوم هوليوود

كشف الفنان أحمد عز أن طاقم عمل فيلم 7 Dogs يضم مجموعة من الأسماء العالمية، مؤكدًا أنه يتوجه بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على إتاحة هذه المشاركة الدولية في العمل.

وقال أحمد عز، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه التقى بالنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي في اليوم الأول من التصوير، مشيرًا إلى أنه خاض تجربة التمثيل باللغة الإنجليزية في البداية، في إطار طبيعة العمل الدولية.

التجربة كانت مميزة ومليئة بالحماس

وأضاف أنه شارك أيضًا في مشاهد أمام النجم العالمي مارتن لورانس، مؤكدًا أن التجربة كانت مميزة ومليئة بالحماس، خاصة مع وجود هذا العدد من النجوم العالميين في فيلم واحد.

أحمد عز: الالتزام والصرامة سر النجاح في العمل الفني

أكد الفنان أحمد عز أن مصر تمتلك مخرجين كبارًا وأعمالًا سينمائية مهمة، مشيرًا إلى أنه سبق وشارك في أفلام كبيرة خلال مسيرته الفنية.

وقال أحمد عز، لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إنه شديد الالتزام والانضباط في عمله، ويميل إلى الصرامة في التفاصيل الفنية؛ حرصًا منه على تقديم أفضل مستوى ممكن أمام الكاميرا وفي مواقع التصوير.

تحمل مسؤوليات هذا المجال

وأضاف أن العمل الفني يعد تجربة مرهقة وشاقة بطبيعته، ويتطلب الكثير من الجهد والاستعداد، مؤكدًا أن أي شخص يقف أمام الكاميرا يجب أن يكون مستعدًا لتحمل مسؤوليات هذا المجال ومتطلباته الدقيقة.