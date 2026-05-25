7 Dogs.. كريم عبد العزيز: الاحتراف مع مارتن لورانس وميزانية تتجاوز 40 مليون دولار

أكد الفنان كريم عبد العزيز أن مشاركته في فيلم 7 Dogs كانت تجربة احترافية مكثفة، موضحًا أنه حرص على إتقان دوره بعد مشاهدة أداء النجم العالمي مارتن لورانس والتزامه الكبير بالشخصية التي يقدمها.

وقال كريم عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن وجود ممثلين عالميين في العمل رفع مستوى الالتزام داخل التصوير، وجعله أكثر حرصًا على التفاصيل الدقيقة في الأداء.

وأضاف أن الفيلم يُعد من أضخم الإنتاجات في السينما العربية، حيث تصل ميزانيته إلى نحو 42 مليون دولار، ما يجعله من أكبر الأفلام إنتاجيًا في المنطقة.

وأشار إلى أن هذا الحجم الإنتاجي فرض مستوى عاليًا من الاحترافية على جميع المشاركين، سواء من حيث الأداء أو تنفيذ المشاهد أو طبيعة التحضير للعمل.