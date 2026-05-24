7 Dogs.. كريم عبد العزيز يكشف أصعب مشاهد العمل: الصحراء والطائرة الأكثر إجهادًا

كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن أبرز وأصعب المشاهد التي واجهها خلال تصوير فيلم 7 Dogs، مؤكدًا أن العمل كان من أكثر التجارب التي تطلبت جهدًا بدنيًا كبيرًا في مسيرته.

وقال كريم عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن مشاهد الصحراء ومشهد الطائرة كانا من أصعب لحظات التصوير، حيث تطلبت هذه المشاهد تنفيذ حركات معقدة وانقلابات كاملة بزاوية 360 درجة، ما وضع الفريق أمام تحديات بدنية وتقنية كبيرة.

وأضاف أن بعض اللقطات تضمنت قلب الطائرة أثناء التصوير، حيث كان الوضع داخلها غير مستقر، مشيرًا إلى أنه كان أحيانًا يكون في وضعية معكوسة مثل أن يكون الرأس في الأسفل والقدمين في الأعلى أثناء تنفيذ المشاهد.

طبيعة مشاهده الصعبة

ولفت إلى أن هذا الفيلم يُعد من أكثر الأعمال التي بذل فيها مجهودًا بدنيًا شاقًا، نظرًا لطبيعة مشاهده الصعبة وأجوائه الإنتاجية الضخمة.