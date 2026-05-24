كريم عبد العزيز عن فيلم 7 Dogs: تصوير دقيق بلا مجال للصدفة.. ومشاهد تحت الماء لساعات طويلة

أكد الفنان كريم عبد العزيز، أن فيلم 7 Dogs اعتمد على مستوى عالٍ من الدقة والانضباط في التنفيذ، مشيرًا إلى أنه “لم يكن هناك مجال للصدفة أو الخطأ” في ظل وجود طاقم عمل عالمي يشارك في المشروع.

وقال كريم عبد العزيز، خلال لقائه مع برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن كل فنان كان يدرك تمامًا دوره وما يُطلب منه خلال التصوير، نظرًا لطبيعة الإنتاج الضخم والمعايير الفنية العالية التي اعتمدها الفيلم.

وتحدث كريم عبد العزيز عن أحد أصعب المشاهد في العمل، وهو مشهد تحت الماء، مؤكدًا أنه تم تصويره بمشاركة 4 أفراد في نفس الوقت داخل المياه، واستمر لفترات طويلة تحت الماء لضمان خروج المشهد بأفضل صورة ممكنة.

التجربة كانت مرهقة بدنيًا

وأضاف أن تلك التجربة كانت مرهقة بدنيًا لكنها في الوقت نفسه مميزة، وأسهمت في رفع مستوى التحدي داخل العمل، بما يتناسب مع طبيعة الفيلم وأجوائه العالمية.